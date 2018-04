Afghanistan | ' almeno nove i reporter uccisi'

Afghanistan - 2 esplosioni a Kabul : almeno 29 morti tra cui 9 reporter | : Un duplice attentato kamikaze ha colpito questa mattina il centro della capitale afghana. Tra le vittime anche un fotoreporter dell'agenzia francese Afp, mentre sono più di 40 le persone rimaste ...

Afghanistan - autobomba in Helmand : almeno cinque morti e dieci feriti : L'ufficio stampa del governo provinciale ha precisato che l'attentato è stato realizzato da un kamikaze alle 8 locali nella Loy Bagh Square del distretto di Nad Ali, aggiungendo che fra le vittime vi è anche un agente di polizia mentre altri tre sono rimasti feriti

Afghanistan : almeno 48 i morti a Kabul : Kabul, 22 APR - E' salito ad almeno 48 morti e 112 feriti il bilancio dell'attacco a Kabul di questa mattina: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Salute afghano, Wahid Majro.

Afghanistan - raid aereo su una scuola coranica : almeno 25 morti - tra cui molti bambini : Afghanistan, raid aereo su una scuola coranica: almeno 25 morti, tra cui molti bambini Un raid aereo dell’aviazione militare afghano su una madrassa, una scuola coranica, ha causato la morte di almeno 25 persone. Nell’attacco sarebbero rimaste coinvolte circa 200 persone, tantissimi anche i feriti. Secondo quanto riportato dai talebani, tra le vittime ci sarebbero […]

C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat - in Afghanistan : almeno una persona è stata uccisa : Stamattina c’è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice The post C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat, in Afghanistan: almeno una persona è stata uccisa appeared first on Il Post.

