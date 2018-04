Aeroporti | Palermo | Natale Chieppa nuovo direttore generale Gesap

Aeroporti : 5 - 7 mln di passeggeri nel 2017 a Palermo - +15 - 7% stima per 2018 : Palermo, 14 mar. (Adnkronos) – Oltre 5,7 milioni di passeggeri e una crescita di circa l’8,4 per cento, due punti percentuali in più rispetto alla media Italia. L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo chiude il 2017 con numeri record e per il 2018 le previsioni annunciano un boom di traffico per lo scalo del capoluogo siciliano con un incremento in termini percentuali e in assoluto più alto di tutti i tempi. Circa un milione ...