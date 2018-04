Addio Wenger | il saluto di Ferguson e Mourinho

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol live score : Wenger - regalo d'Addio ai Gunners? (andata semifinali) : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle semifinali di andata, Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo. Sfide bellissime e davvero incerte su entrambi i campi(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Ventidue anni assieme : l’Addio di Wenger all’Arsenal : Il tramonto di un impero. Ecco la prima cosa che abbiamo pensato quando abbiamo appreso la notizia della separazione a fine stagione tra Wenger e l’Arsenal, il suo Arsenal. Il classico fulmine a ciel sereno. https://t.co/Q9saKdTZOT — Arsenal FC (@Arsenal) 20 aprile 2018 Oddio, ormai erano anni che a fine stagione il tormentone ‘#Wengerin o #Wengerout’ faceva capolino salvo poi venire rintuzzato dall’ennesima qualificazione in ...

Wenger all’Arsenal - 1996-2018 : le vittorie - i record - l’Addio : Finisce l’era Wenger ai Gunners. Anche per i parametri dell’Inghilterra, dove i tecnici sono ‘manager’ e gestiscono spesso a lungo la direzione tecnico-sportiva, il regno del francese è stato epocale. Ricco di traguardi e anche delusioni. “Sono grato per avere avuto il privilegio di lavorare in questo club per così tanti anni memorabili”, ha annunciato lo stesso Arsène Wenger dal sito del club. La sua è stata ...

Arsenal - Wenger annuncia Addio a fine stagione : Arsene Wenger lascerà la panchina dell’Arsenal a fine stagione. L’annuncio è arrivato con un messaggio postato sul sito della società londinese. “Dopo una attenta valutazione e un dialogo col club credo sia il momento giusto per lasciare a fine stagione -spiega il tecnico francese in una nota-. Sono grato per il privilegio di aver potuto servire questa società per così tanti e memorabili anni”. Il tecnico francese è alla ...

