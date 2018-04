Addio al regista inglese Michael Anderson Oscar per Il giro del mondo in 80

Cinema - Addio a Vittorio Taviani regista di Padre Padrone : Il mondo del Cinema piange il grande regista Vittorio Taviani , morto a Roma, dopo una lunga malattia, all’età di 88 anni il 15 aprile. Con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del Cinema italiano da Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77) a La Notte di San Lorenzo a Kaos fino a Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Lo annuncia all’ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia ...

Milos Forman morto a 86 anni. Addio al regista da Oscar con “Amadeus” e “Qualcuno volò sul nido del cuculo” : “È morto silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dalle sue persone più strette”. Così Martina, la moglie di Milos Forman , ha annunciato la morte del marito, scomparso venerdì a 86 anni dopo una breve malattia. Il regista di origine ceca da tempo trapiantato negli Stati Uniti nel corso della sua carriera ha vinto due Oscar per i film Amadeus e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Nato nel 1932 a Caslav, nella Boemia Centrale, ...

