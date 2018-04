Ad Amici 2018 cambia TUTTO! Nuovo regolamento in arrivo? Tutte le novità!

gossippiu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Le anticipazioni diper sabato 5 maggio potrebbero riservare grosse sorprese: la situazione al Serale è in fase stallo, dopo le prime due puntate in cui i professori non hanno avuto pietà di eliminare concorrenti senza farli esibire (Filippo e Daniele) e eliminandone due in una serata sola (Daniele e Sephora), da due settimane non c'è nessun eliminato ad17. Potrebbe andare avanti così? Difficile da credere, ma sicuramente la produzione avrà messo in conto che si sarebbe potuta verificare una situazione simile. Secondo il, a finire in eliminazione sono tutti i concorrenti che non vincono la puntata o che non vengono salvati da Luca Tommassini o dal vincitore stesso; in eliminazione, poi, i professori votano se salvare o meno il concorrente in questione e servono minimo 4 sì per rimanere nella scuola. Se un cantante o un ballerino piace, difficile che da un ...