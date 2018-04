Abusivismo edilizio | denunciate tre persone

Muos di Niscemi - i giudici assolvono tre imputati : “Non hanno commesso Abusivismo edilizio” : Il Muos, sistema di telecomunicazione militare statunitense costruito a Niscemi, in Sicilia, non è abusivo. Lo ha deciso il Tribunale monocratico di Caltagirone che ha assolto tutti gli imputati “perché il fatto non sussiste” , rigettando la “richiesta di confisca della struttura”. A processo, celebrato col rito abbreviato, c’erano un dirigente della Regione Siciliana e tre imprenditori accusati di abusivismo ...