A Udine è testa a testa | si avvicinail ballottaggio

Serie A Udinese - Tudor : «Lavorando sulla testa ce la possiamo fare» : UDINE - "È un momento delicato, per questo non vorrei parlare troppo di me. C'è un lavoro importante da fare, finire la stagione come questa società merita, poi partire con nuova energia" esordisce ...

Panchina Udinese - colpo di scena : testa a testa per il dopo-Oddo : Panchina Udinese – Situazione delicatissima in casa Udinese reduce dall’undicesima sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa paura e si rischia una clamorosa retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in Panchina e l’esonero del tecnico Oddo, inizialmente la scelta era ricaduta su Stramaccioni ma durante l’ultimo incontro c’è stata la fumata nera, accordo definitivamente saltato, l’allenatore ...

Serie A - Udinese e Oddo contestati. Il club : «Niente decisioni a caldo» : UDINE - Momenti di tensione a Udine. L'11esima sconfitta di fila dell' Udinese targata Massimo Oddo ha fatto scattare la contestazione dei tifosi bianconeri. Alcuni hanno fatto irruzzione dentro lo ...

Serie A - Oddo : “il problema dell’Udinese è di testa” : Nona sconfitta consecutiva per l’Udinese e Massimo Oddo non cerca attenuanti. “È un problema di testa – ha commentato il tecnico dei friulani – e la testa è la cosa più difficile da allenare”. Lo conferma anche con il racconto di un’impressione. “Quando hanno battuto l’angolo – ha spiegato – ho pensato: adesso ci fanno il gol. Questo perché non avevo visto in area la giusta ...

Serie A Udinese - Oddo : «C'è un problema nella testa dei giocatori» : CAGLIARI - L' Udinese è in un tunnel che sembra non avere fine. La formazione friulana ha perso 2-1 contro il Cagliari una sfida in cui era andata persino in vantaggio , con Lasagna al 10', , ...

Contestazioni a Udine - Pozzo nel mirino : “devi spendere” : “Devi spendere” è il coro intonato da gruppi di tifosi sugli spalti dello stadio Friuli Dacia Arena al termine del posticipo di campionato con la Lazio finito con l’ottava sconfitta consecutiva per l’Udinese. La tifoseria bianconera ha chiesto così l’intervento della società, dopo aver sostenuto e applaudito la squadra per tutta la partita. L'articolo Contestazioni a Udine, Pozzo nel mirino: “devi ...

