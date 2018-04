A Tunisi con i bimbi | Farnesina si muove

Il padre fuggito con le figlie chiama dalla Tunisia : quello che dice alla madre : Purtroppo il caso del padre di Bolzano che ha rapito le figlie, gettando nella disperazione la moglie, ignara di dove potessero essere finite le sue creature, non è stato e non rimarrà un caso isolato. Non è infatti la prima volta che un fatto simile accade. Il tunisino ha telefonato alla moglie stanotte Jamel Methenni, tunisino di 33 anni, era scappato giorni fa da Bolzano per dirigersi in Tunisia, sua patria natale, con le figlie Yassine e ...

Bolzano - il 33enne scappato dall’Italia con i due bambini piccoli è arrivato in Tunisia : È durato meno di una settimana il viaggio di Jamel Methenni, il 33enne tunisino scappato da Bolzano domenica 22 aprile con i suoi due figli piccoli. L’uomo ha chiamato questa mattina la moglie Rosa Mezzina, che ne aveva denunciato la scomparsa, e le ha comunicato di essere arrivato in Tunisia. La donna ha anche ricevuto delle fotografie dei bambini, a conferma del fatto che stanno tutti bene. Dell’episodio si era occupata anche la ...

BOLZANO - PADRE IN FUGA CON FIGLI PICCOLI/ Diretto verso Tunisia - ricerche in tutta Italia : ha pochi soldi : BOLZANO, tunisino scappa con i FIGLI: moglie Italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone Diretto al Sud.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:50:00 GMT)

