A Milano nessuno sta in panchina

Milano-Sanremo 2018 : Nacer Bouhanni - la freccia francese che in volata non teme nessuno : Tra i tanti outsider alla partenza della Milano-Sanremo troviamo il francese Nacer Bouhanni, che ha chiuso sempre nella top 10 nelle ultime tre edizioni, sfiorando il podio nel 2016. Andiamo quindi ad analizzare le sue possibilità in questa corsa. Bouhanni è tra i velocisti migliori del circuito e ha sicuramente le caratteristiche adatte per essere protagonista nella Classicissima. Infatti oltre a possedere un grande esplosività negli ultimi ...