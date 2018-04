A Kabul giornalisti nel mirino | morto un fotografo dell' Afp

ilgiornale

: Si aggrava il bilancio del doppio attentato nel centro della capitale afgana Kabul: sono almeno 21 i morti - cagliaripad : Si aggrava il bilancio del doppio attentato nel centro della capitale afgana Kabul: sono almeno 21 i morti - RSInews : Duplice attentato a Kabul Due esplosioni innescate da kamikaze: almeno 21 morti e 27 feriti. Uccisi alcuni giornali… - notiveri : Il fotografo di AFP #ShahMarai è morto in un attentato in #Afghanistan: #ShahMarai, fotografo di Agence-France Pres… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Torna a scorrere il sangue per le strade di, dove ventuno persone hanno perso la vita in un attentato che è soltanto l'ultimo in una scia che parlaa recrudescenza di un confltto che in Afghanistan non è mai finito.Due esplosioni, entrambe nell"area di Shashdarak, dove si trovano molti edifici istituzionali, da quello occupato dalla Nato a una serie di ambasciate straniere. Una motobomba guidata da un attentatore suicida ha colpito per prima.Poi un secondo attacco, non lontano da alcuni edifici'intelligence e mirato a uccidere iche nel frattempo erano accorsi sul posto per raccontare l'ennesima strage. A colpire sarebbe stato un uomo che si è spacciato per uno di loro. Sono 21 i morti già accertati e tra questi ci sono anche due polizotti e Shah Marai, il capo dei fotografi'Agence France-Press in Afghanistan.#UPDATE Agence France-Presse's chief ...