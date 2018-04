1 maggio | Usb | festa all’insegna di internazionalismo e solidarietà

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “è un Primosotto il segno delle lotte per i diritti, quello che l’Unione Sindacale di Base ha scelto di celebrare quest’anno a Reggio Calabria e Lampedusa, abbracciando idealmente e concretamente i popoli del mondo prima sfruttati e poi perseguitati con la continua negazione della dignità”. E’ quanto si legge in una nota dell’Usb. “– sottolinea l’Unione- sono le parole d’ordine con le quali Usb e Federazione Sindacale Mondiale tengono insieme da un lato le rivendicazioni dei braccianti sfruttati nelle campagne di tutta Italia, dall’altro i diritti di quanti dopo aver sfidato il Mediterraneo sbarcano a Lampedusa e in tante altre località italiane. Scoprendo sulla propria pelle la realtà ostile di un paese in cui l’attacco frontale contro i ...