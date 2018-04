1 maggio Taranto | concertone e denuncia

1° maggio - gli eventi : a San Giovanni e Taranto le due piazze principali : ... oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla ...

Concerto Primo maggio : chi c’è a Roma e Taranto e come seguire le dirette : Quest’anno si torna ad avere due appuntamenti musicali per celebrare il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Dopo la pausa dello scorso anno, Taranto si riappropria infatti del suo #unoMaggioTaranto, evento nato in risposta al tradizionale Concertone di Roma. Se volete avere un quadro chiaro di tutto quello che c’è da sapere sui due appuntamenti di seguito trovate tutte le informazioni necessarie, non solo per seguire la diretta o per ...

Concerto Uno maggio Taranto 2018 : Valentina Correani - Valentina Petrini e Andrea Rivera a TvBlog (Video) : Valentina Correani, Valentina Petrini e Andrea Rivera saranno i conduttori della quinta edizione del Concerto Uno Maggio 2018 di Taranto, organizzato dall'attore Michele Riondino e dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.Dopo un anno di pausa (la decisione fu presa per evitare strumentalizzazioni durante la campagna elettorale per le elezioni comunali), torna, quindi, la manifestazione ideata, come già anticipato, dal Comitato ...

"Taranto due mari di libri" : dal 3 al 5 maggio la prima fiera di libri nella città piegata dall'inquinamento : Si propone come la prima fiera del libro nazionale nella città simbolo della battaglia contro l'inquinamento. Dal 3 al 5 maggio il Castello Aragonese ospiterà la manifestazione 'Taranto due mari di libri'. Collegata con 'Matera 2019 capitale europea della cultura', 'Taranto due mari di libri', nasce dalla passione per la lettura e dall'amore per il libro dell'associazione tarantina 'Le belle città'' e si è sviluppata ...

Concerto Primo maggio Taranto 2018 : artisti e dove vedere la diretta : Mancano pochi giorni al Concerto del Primo Maggio di Taranto, uno degli eventi più attesi per gli abitanti del capoluogo dell'omonima provincia in Puglia, che precederà di qualche giorno la finale dell'Eurovision Song Contest. A seguire gli artisti e le indicazioni su dove vedere la diretta tv dello spettacolo musicale. Uno dei cantanti più attesi è sicuramente Vinicio Capossela, aggiunto da poco nel cast dei musicisti che calcheranno il palco ...

#UNOmaggioACOLORI IL TARANTO F.C. 1927 PARTECIPA A UN LABORATORIO SUL VALORE DELLO SPORT : Il LABORATORIO legato al calcio tende a propagare un processo di riconversione mentale puntando sui valori DELLO SPORT, sulla sua capacità educativa ma anche sulle possibilità professionali legate ...

Concerto Primo maggio 2018 Taranto : cantanti in scaletta : Lo scorso 12 aprile è stato annunciato il cast con i primi nomi dei cantanti del Concerto del Primo Maggio 2018 di Taranto. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa e a svelare i ...

Concerto Primo maggio 2018 Taranto : cantanti in scaletta : Lo scorso 12 aprile è stato annunciato il cast con i primi nomi dei cantanti del Concerto del Primo Maggio 2018 di Taranto. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa e a svelare i primi dettagli sul programma di quest'anno sono stati i tre direttori artistici della nuova edizione del Concertone pugliese che sono Michele Riondino, Diodato e Roy Paci. Gli ultimi due tornano ad occuparsi insieme dell'evento musicale pugliese dopo ...

Annunciati gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto - da Emma e Levante a Noemi : Gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto sono finalmente ufficiali. Dalla conferenza stampa del 12 aprile, sono infatti emersi i nomi di coloro che saliranno sul palco del Concerto che si terrà nel giorno della Festa dei Lavoratori, in contemporanea a quello storico di Roma. Tra gli artisti resi ufficiali per la manifestazione, spicca il nome di Emma Marrone, presto impegnata con il tour di supporto al nuovo disco di inediti dal quale ...

Primo maggio - a Taranto anche Emma Marrone - Noemi - Irene Grandi. “Sindacati benvenuti - ma qui non si fanno vedere” : Emma Marrone, Brunori Sas, Levante, Noemi, Irene Grandi, Teresa De Sio, Colapesce, Piotta, Modena City Ramblers, Lacuna Coil, Meganoidi. Sono solo alcuni dei nomi annunciati oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione di #unoMaggioTaranto 2018. Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, insieme al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, hanno presentato la quinta edizione del concertone di Taranto, di cui Il Fatto Quotidiano è ...

Primo maggio a Taranto : Brunori Sas - Levante e i Coma_Cose. Riondino : “Lottiamo per i nostri diritti e chiediamo che l’Ilva chiuda” : “A Taranto vogliamo che le istituzioni prendano in considerazione il nostro grido d’allarme, che è sempre lo stesso da cinque anni: quello per il diritto alla salute”. Michele Riondino, attore e direttore artistico – insieme a Roy Paci e Diodato – del contro-concertone di Taranto, ‘Uno Maggio Libero e Pensante‘, racconta a ilfattoquotidiano.it il senso di un evento e di una lotta. “Quello ...

Primo maggio a Taranto : Brunori Sas - Levante e i Coma_Cose. Riondino : “Lottiamo per i nostri diritti” : “A Taranto vogliamo che le istituzioni prendano in considerazione il nostro grido d’allarme, che è sempre lo stesso da cinque anni: quello per il diritto alla salute”. Michele Riondino, attore e direttore artistico – insieme a Roy Paci e Diodato – del contro-concertone di Taranto, ‘Uno Maggio Libero e Pensante‘, racconta a ilfattoquotidiano.it il senso di un evento e di una lotta. “Quello ...

Uno maggio a Taranto - corsa alla raccolta fondi : appelli di Negramaro - Levante & Co. : Servono 50mila euro, finora ne sono stati raccolti oltre 10mila su Musicraiser: l'appuntamento con la direzione artistica di Roy Paci, Diodato e Michele...