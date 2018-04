1° Maggio | Coldiretti | 1 | 2 milioni a tavola in agriturismo | trionfa il souvenir

Primo Maggio : in 600.000 al villaggio contadino Coldiretti di Bari : Circa seicentomila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Coldiretti a Bari , che ha portato sul lungomare Imperatore Augusto un chilometro e mezzo di mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori, le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menu preparati dagli agrichef di Campagna Amica a prezzi ...

1° Maggio - Coldiretti : 200mila pastori e allevatori resteranno al lavoro : Sono oltre 200mila gli allevatori, i pastori e gli agricoltori che il primo Maggio resteranno al lavoro per non lasciare soli i propri animali nelle stalle e sui pascoli o per seguire gli ospiti negli agriturismi. E’ quanto rileva la Coldiretti in occasione della prossima giornata di festa durante la quale nelle aziende agricole l’attività non puo’ chiudere perché le mucche, le pecore e le capre vanno munte, i vitelli accuditi, i polli e conigli ...