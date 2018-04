1° Maggio alle Isole Egadi Spettacoli musicali e degustazioni

Stop alla plastica alle Isole Tremiti : da Maggio ammessi solo contenitori biodegradabili : Da una ricerca è emerso che nelle acque delle Isole Tremiti c’è una concentrazione di microplastiche fra le più alte d’Italia. Per questo il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza per vietare dal primo maggio tutte le stoviglie in plastica. Al loro posto potranno essere usati contenitori biodegradabili.Continua a leggere

Allerta maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:03:00 GMT)

1° Maggio - Coldiretti : 200mila pastori e allevatori resteranno al lavoro : Sono oltre 200mila gli allevatori, i pastori e gli agricoltori che il primo Maggio resteranno al lavoro per non lasciare soli i propri animali nelle stalle e sui pascoli o per seguire gli ospiti negli agriturismi. E’ quanto rileva la Coldiretti in occasione della prossima giornata di festa durante la quale nelle aziende agricole l’attività non puo’ chiudere perché le mucche, le pecore e le capre vanno munte, i vitelli accuditi, i polli e conigli ...

Il Gfmt in scena il 5 Maggio con uno spettacolo per ricordare la ferrovia Soverato-Chiaravalle : Verrà preceduta da giovedì 3 maggio dagli spettacoli rivolti agli studenti di Chiaravalle e del comprensorio, perseguendo la finalità di custodire la memoria della propria storia e di trasmetterla ...

Candiani Groove : sabato 4 Maggio alle 21 riparte con il jazz di Artisan Project : ... diritto di prevendita 1 euro, Orari biglietteria: martedì e giovedì 10.00 " 12.00 e 16.00 " 18.00, mercoledì e venerdì 10.00 " 12.00, sabato 16.00 " 20.00, in occasione degli spettacoli, da due ore ...

Su Best Movie di Maggio un viaggio alle origini del mito con Solo : A Star Wars Story e lo speciale per i 20 anni di Harry Potter - Best ... : ... era il 1998 quando in Italia uscì Harry Potter e la pietra filosofale , il primo romanzo di quella che era nata come saga e, tra spin-off letterari, spettacoli teatrali e parchi divertimenti è ...

Su Best Movie di Maggio un viaggio alle origini del mito con Solo - A Star Wars Story e lo speciale per i 20 anni di Harry Potter - Best ... : Il mondo di J.K. Rowling , ovviamente, è arrivato anche al cinema, con nove film che, dal 2001 a oggi, hanno fatto la storia dell'intrattenimento. E accompagnato quella di Best Movie : il primo film ...

Il trono di spade su Sky Atlantic continua tra alleanze e possibili matrimoni : trame episodi del 26 aprile e 3 Maggio : continua anche questa sera la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic: altre due repliche della seconda stagione della serie verranno proposte nella prima serata di questo giovedì 26 aprile. Nello specifico, questa sera verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio della seconda stagione di Game of Thrones, iniziata la scorsa settimana dopo la fine della prima stagione della serie. Di seguito potete leggere le trame ufficiali di "Ciò ...

Scatta la massima allerta per il ritorno Pericolo hooligan al concerto del 1° Maggio : Roma è sotto choc e, Roma, adesso, si prepara al suo mercoledì di passione perchè, fra sei giorni, l'Olimpico diventerà l'ombelico del mondo, e, a questo punto, non solo per il ritorno del duello con ...

Concerto del Primo Maggio 2018 | Conferenza Stampa | In diretta dalle ore 11 : Oggi, giovedì 26 aprile 2018, a partire dalle ore 11, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio 2018, in onda su Rai 3, condotto quest'anno da Ambra Angiolini e da Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale.Concerto del Primo Maggio 2018 | L'eventoprosegui la letturaConcerto del Primo Maggio 2018 | Conferenza Stampa | In diretta dalle ore 11 pubblicato su TVBlog.it 26 aprile 2018 05:05.

Festività del 25 aprile e 1 Maggio 2018 : la situazione relativa alle soap : Le scalette relative alle soap trasmesse nel daytime di Canale 5 per il 25 aprile ed il 1 maggio 2018 subiranno delle modifiche, viste le giornate di festa e di qualche scampagnata fuori casa. Non solo Beutiful, ma anche Una vita e Il segreto saranno sospese, almeno per la festa della Liberazione d’Italia, mentre verranno trasmesse regolarmente Un Posto al Sole e Tempesta d’amore. Vi terremo aggiornati per la Festività del 1 maggio ...

Liverpool-Roma - i giallorossi rendono oMaggio alle vittime di Hillsborough : Una delegazione della Roma, guidata dal capitano Daniele De Rossi e da Francesco Totti, ha reso oggi pomeriggio omaggio alle vittime di Hillsborough, la tragedia del 15 aprile 1989 che provocò la ...

Governo - Mattarella convoca il presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una Maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a Maggio spero di essere premier » Voto in Molise - alle 23 al via lo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»