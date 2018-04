1 maggi : da Coldiretti Padova mercato di Campagna Amica a Este (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Le nostre battaglie per l’etichettatura ‘ afferma Federico Miotto, presidente di Coldiretti Padova – hanno portato importanti risultati concreti per molti prodotti alimentari come latte, formaggi, carne, frutta fresca, olio extravergine d’oliva, miele, uova, e ora anche per pasta e riso. Ma resta ancora molto da fare. “Con un prodotto alimentare su quattro che non ...

1° maggio - Coldiretti : 1 - 2 milioni a tavola in agriturismo - trionfa il souvenir gastronomico : Sono circa 1,2 milioni gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il ponte del primo Maggio per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione in caso di maltempo garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti dalla quale si evidenzia un aumento del 20% rispetto allo scorso ...

Primo maggio : in 600.000 al villaggio contadino Coldiretti di Bari : Circa seicentomila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Coldiretti a Bari, che ha portato sul lungomare Imperatore Augusto un chilometro e mezzo di mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori, le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menu preparati dagli agrichef di Campagna Amica a prezzi ...