1 maggi | da Coldiretti Padova mercato di Campagna Amica a Este 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Le nostre battaglie per l’etichettatura ‘ afferma Federico Miotto, presidente di– hanno portato importanti risultati concreti per molti prodotti alimentari come latte, for, carne, frutta fresca, olio extravergine d’oliva, miele, uova, e ora anche per pasta e riso. Ma resta ancora molto da fare. “Con un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta – prosegue Miotto – dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini nostra la mobilitazione popolare si rivolge all’Unione Europea per fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l’economia, bloccare le speculazioni e difendere l’agricoltura italiana. Questo continuo attacco ha un costo ...