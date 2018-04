Yi Mirror Dash Camera | la nostra recensione

chimerarevo

(Di domenica 29 aprile 2018) Non tutte le auto sono provviste di optional tecnologici, per cui tutto è rimandato alla fantasia del proprietario per gadget aggiuntivi. Tra questi rivestono una particolare importanza le telecamere da auto, che in caso di incidente possono rivelarsi preziose per stabilire le responsabilità dell'accaduto. L'azienda cinese Yi sta progressivamente allargando il suo spettro di influenza creando prodotti per ogni evenienza, dalle videocamere di sorveglianza, alle action cam, non trascurando nemmeno gli accessori per auto. A tal proposito abbiamo provato la Yi, costituita daanteriore e posteriore, per una protezione completa.