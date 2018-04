Yara | morta la mamma di Massimo Bossetti | negò che il figlio  fosse «Ignoto 1»

“È morta”. Gravissimo lutto per Massimo Bossetti. Condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio - il carpentiere di Mapello ha saputo la notizia in carcere : Condannato in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, oggi Massimo Giuseppe Bossetti affronta un grave lutto. Il carpentiere di Mapello ha infatti perso la madre, Ester Arzuffi morta nella notte in ospedale a Ponte San Pietro. La donna aveva settanta anni e viveva nella provincia di Bergamo a Terno d’Isola. secondo quanto riportato dalla trasmissione Quarto grado, Bossetti negli scorsi giorni avrebbe avuto un ...

Yara - morta Ester Arzuffi - madre di Massimo Bossetti. “Chiederemo possa partecipare ai funerali” : Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, è morta nella notte in ospedale a Ponte San Pietro (Bergamo). Aveva 71 anni ed era malata di tumore da tempo. “Chiederemo che possa partecipare ai funerali della mamma”, ha detto Claudio Salvagni, legale del muratore condannato in appello all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Ester Arzuffi, 71 anni, è morta questa mattina nell’ospedale di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. ...

