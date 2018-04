Yara | morta in ospedale la madre di Massimo Bossetti

Lutto per Bossetti - in carcere per l’omicidio di Yara : è morta la madre Ester Arzuffi : Ester Arzuffi ha sostenuto fino alla fine l’innocenza di suo figlio, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Malata da tempo, era ricoverata in ospedale a Ponte San Pietro, nella provincia di Bergamo.Continua a leggere