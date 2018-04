Xiaomi Redmi S2 si mostra in un breve video e si prepara a sbarcare in Europa

Xiaomi Redmi S2 avvistato : immagini ad alta risoluzione e specifiche tecniche : L'esistenza del nuovo Xiaomi Redmi S2 era stata scoperta qualche giorno fa grazie ad un firmware ottenuto da FunkyHuawei, ora lo smartphone è stato avvistato in alcune immagini ad alta risoluzione ed hanno trovato conferma anche buona parte delle specifiche tecniche. Redmi S2 sarà un device low cost con caratteristiche interessanti. Scopriamolo insieme. L'articolo Xiaomi Redmi S2 avvistato: immagini ad alta risoluzione e specifiche tecniche ...

Xiaomi Redmi 5 Plus soffre di burn in con MIUI 8.4.19 beta - non installatela : Una versione leaked di Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi 5 Plus sta causando gravi problemi al display dei dispositivi sui quali è stata installata. L'articolo Xiaomi Redmi 5 Plus soffre di burn in con MIUI 8.4.19 beta, non installatela proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus recensione autonomia della batteria : Ecco i risultati dal punto di vista dell’autonomia della batteria da 4000 mAh montata sullo Xiaomi Redmi 5 Plus, disponibile all’acquisto anche in Italia.Uno dei fattori più importanti da tenere sicuramente in considerazione quando si acquista un nuovo smartphone è la sua autonomia, in soldoni poveri quanto tempo può rimanere acceso con un utilizzo normale.Analizziamo oggi la durata della batteria dello Xiaomi Redmi 5 Plus, il ...

GeekMall : 8€ di sconto su Xiaomi Mi A1 e Redmi 5 Plus per i nostri lettori! : Nuovo weekend, nuova promozione GeekMall , e anche stavolta riguarda Xiaomi! Come avete letto dal titolo infatti, i protagonisti di questo fine settimana sono proprio il Mi A1 – smartphone medio gamma con a bordo, per la primissima volta, Android One – e poi lo Xiaomi Redmi 5 Plus, che porta sul mercato una ventata nuova di design, ad un prezzo molto moderato! Il tutto, nel contorno del Festival Xiaomi, una grande promo di GeekMall ...

Xiaomi Mi MIX 2 - Mi Note 3 - Redmi 5 Plus e molti altri smartphone in promo su Lightinthebox : Ancora tanti smartphone Xiaomi in offerta da Lightinthebox, che propone Xiaomi Mi MIX 2 a un ottimo prezzo, insieme a Mi Note 3, al nuovissimo Redmi 5 Plus e ad altri gadget. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2, Mi Note 3, Redmi 5 Plus e molti altri smartphone in promo su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

Al via le pre vendite di Xiaomi Redmi Note 5 Global su Geekmall - con tante altre offerte : Su Geekmall prende il via la pre vendita di Xiaomi Redmi Note 5 Global, che potete ottenere a un prezzo davvero interessante fino al 4 maggio. L'articolo Al via le pre vendite di Xiaomi Redmi Note 5 Global su Geekmall, con tante altre offerte proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6X avrà cinque colorazioni - intanto è in arrivo l’economico Xiaomi Redmi S2 : Saranno cinque, secondo le immagini pubblicate dalla stessa compagnia cinese, le colorazioni di Xiaomi Mi 6X, mentre Xiaomi Redmi S2 potrebbe essere un dispositivo economico dedicato al mercato indiano. L'articolo Xiaomi Mi 6X avrà cinque colorazioni, intanto è in arrivo l’economico Xiaomi Redmi S2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Internazionale a 209€ su GeekMall!! : GeekMall non ha bisogno di presentazioni, come non ne ha neanche lo Xiaomi Redmi Note 5 Plus, l’ultimo gioiellino della categoria Note in casa Xiaomi. Recentemente si sono aperti i preordini per la versione Internazionale, ovvero quella compatibile con le bande Italiane (tra le quali la fatidica Banda 20) e non solo! In occasione del Festival Xiaomi, una fantastica promozione indetta da GeekMall su tantissimi prodotti del brand cinese, ...

MIUI 9 Global Stable con base Android 8.1 porterà Project Treble su Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Xiaomi aveva lanciato il suo Redmi Note 5 Pro in India lo scorso mese di febbraio e finalmente lo smartphone sembra pronto ad aggiornarsi alla MIUI Global Stable basata su Android 8.1 Oreo con supporto a Project Treble. Al momento lo smartphone ha a bordo la ROM MIUI 9.2 ancora basata su Android 7.1.1 Nougat. L'articolo MIUI 9 Global Stable con base Android 8.1 porterà Project Treble su Xiaomi Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Cereus appare su GeekBench : potrebbe essere lo Xiaomi Redmi 6A : Stando a quanto si apprende da GeekBench, Xiaomi si starebbe preparando a lanciare un nuovo smartphone di fascia bassa, il cui nome in codice è Cereus L'articolo Xiaomi Cereus appare su GeekBench: potrebbe essere lo Xiaomi Redmi 6A proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 in arrivo in versione Red : La versione rossa di Xiaomi Redmi Note 5 è già stata svelata dal colosso asiatico sul social network Weibo e dovrebbe presto esordire sul mercato cinese L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 in arrivo in versione Red proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X/Mi A2 e Redmi Y2 - presto in India : Xiaomi Mi 6X, che potrebbe essere commercializzato nei mercati internazionali come Xiaomi Mi A2, potrebbe utilizzare un SoC MediaTek Helio P60. Nuovi rumor anche su Xiaomi Redmi Y2 in India. L'articolo Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X/Mi A2 e Redmi Y2, presto in India proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 riceve un kernel di Francisco Franco - Redmi Note 5 Pro un port di LineageOS 15.1 : Mentre il noto developer Francisco Franco rilascia due kernel per Xiaomi Mi A1, è disponibile un porting non ufficiale di LineageOS 15.1 per Xiaomi Redmi Note 5 Pro. L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve un kernel di Francisco Franco, Redmi Note 5 Pro un port di LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.