Xiaomi Mi Band 3 compare in un teaser ufficiale

Xiaomi Mi Band 3 : Design simile a Mi Band 2 e display touch : Spunta in rete l’app dove viene mostrato in un tutorial la nuova Xiaomi Mi Band 3: Stesso Design del Mi Band 2 ed un display touch Xiaomi Mi Band 3 è quasi pronta al debutto. La smart Band più economica si aggiorna La nuova versione della smart Band di Xiaomi è quasi pronta per fare il suo […]

Xiaomi Mi Band 3 arriverà entro il 2018 - ecco come funzionerà : Dopo la quotazione alla borsa di New York, avvenuta nel mese di febbraio, Huami fa il p[unto della situazione e parla di Xiaomi Mi Band 3, che arriverà sicuramente nel corso del 2018 , e del quale vi anticipiamo il funzionamento. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 arriverà entro il 2018 , ecco come funzionerà proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 è in arrivo secondo il CEO dell’azienda Lei Jun : Uno dei fitness tracker più famosi sta per essere soppiantato da una nuova versione. L'annuncio del CEO di Xiaomi è inoppugnabile: Xiaomi Mi Band 3 è ormai in dirittura d'arrivo. Della nuova versione della Xiaomi Mi Band 2 si sa ben poco per ora, ma le parole di Lei Jun lasciano sperare a un lancio non troppo lontano nel tempo, magari in concomitanza con i due anni dalla presentazione della Mi Band 2. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 è in arrivo ...