Windows 10 | update in arrivo | le cose da sapere e la rivoluzione del ' tempo'

Windows 10 - ecco un update rivoluzionario : le funzioni che cambiano le abitudini Video : #Windows 10 a maggio 2018 cambiera', in parte, pelle. Lo storico sistema operativo partorito da #Microsoft dimostra di non voler invecchiare e si tuffa nel futuro. La cosa curiosa è che l'update si chiamera' April 2018, ma solo dal giorno 30 sara' disponibile per il download. La distribuzione automatica avverra' soltanto a partire da maggio. Gia' adesso però si viene a conoscenza del fatto che si trattera' di un aggiornamento epocale. Non perché ...

Windows 10 April Update : rilasciato il primo aggiornamento cumulativo [Insider] : [aggiornamento2 27/04/2018] Microsoft ha rilasciato per tutti gli Insider iscritti nei canali Fast, Slow e Release Review una nuova build numerata 17134.5. Si tratta del primo aggiornamento cumulativo per Windows 10 April Update e non introduce novità se non qualche correzione di bug. [aggiornamento1 20/04/2018] La build 17134 è disponibile al downl0ad anche nei canali Slow e Release Preview. Articolo originale, E’ da pochissime ore ...

Windows 10 April Update annunciato ufficialmente : arriverà il 30 aprile : Finalmente ci siamo, il nuovo grande aggiornamento di Windows 10 numerato 1803 e conosciuto come “Windows 10 April Update” è stato annunciato ufficialmente per tutti i PC e tablet con a bordo l’ultimo OS di casa Microsoft. L’annuncio arriva direttamente, come del resto era già stato previsto, tramite un post pubblicato sul Windows Blog e non tramite una conferenza apposita come successo con le precedenti versioni, questo ...

Windows 10 : April Update verrà distribuito l’8 maggio? : April Update (nome in codice Redstone 4) non è stato distribuito nemmeno ieri sera per Windows 10 e sono ancora in molti a chiedersi quale sarà la sua data di rilascio al pubblico dopo mesi e mesi di test nel programma Insider. La risposta potrebbe arrivare da un’indiscrezione cinese dove un rivenditore (non si sa quale di preciso) comunica che il rollout inizierà a partire dal 9 maggio 2018. Pensare che un aggiornamento targato con il ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Da pochissime ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Stiamo parlando della build 16299.402 Ecco il changelog ufficiale: Addresses an issue that causes modern applications to reappear after upgrading the OS version even though those applications have been deprovisioned using remove-AppXProvisionedPackages-Online. Addresses an issue in which running an application as ...

Windows 10 : il restyling di Cortana adesso disponibile su Fall Creators Update : Se avete già installato sul vostro PC Windows 10 Redstone 4 grazie alle ISO oppure al programma Insider questa non è una novità, ma se avete preferito aspettare il rollout pubblico allora sicuramente lo sarà. Con Redstone 4, infatti, Microsoft ha effettuato un restyling completo della sezione “Appunti” di Cortana e adesso, tale rinnovamento grafico, è stato esteso anche a Fall Creators Update mediante un aggiornamento lato server ...

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile la build 17134 : [Aggiornamento1 20/04/2018] La build 17134 è disponibile al downl0ad anche nei canali Slow e Release Preview. Articolo originale, E’ da pochissime ore disponibile al download la nuova build 17134 per tutti gli utenti Windows 10 Spring Creators Update appartenenti al ramo di distribuzione fast! In questa nuova build non ci sono novità da segnalare, ma solo un importante bug fix che ha costretto al ritardo del rilascio al ...

Instagram per Windows 10 non è stato abbandonato : rilasciato un nuovo update : Dopo secoli e secoli finalmente l’applicazione ufficiale di Instagram torna ad aggiornarsi sul Microsoft Store tranquillizzando tutti quegli utenti che temevano un suo abbandono. La nuova versione è numerata 30.1569.12133.0 ed è disponibile al download solo ed esclusivamente per Windows 10, escludendo quindi gli smartphone, con rollout a scaglioni. Il nuovo aggiornamento non è stato accompagnato, come di consuetudine, da nessun changelog ...

Windows 10 Mobile : finalmente l’Alcatel Idol 4 Pro riceve Creators Update : L’Alcatel Idol 4 Pro (o conosciuto anche come Alcatel Idol 4S) è l’ultimo smartphone con a bordo Windows 10 Mobile ad essere stato commercializzato con delle specifiche tecniche molto alte come lo Snapdragon 820 e ben 4GB di ram che, per l’OS di Redmond, sono infiniti. Nonostante non sia mai arrivato in Italia ufficialmente, il dispositivo è comunque stato venduto negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei come la Germania e ...

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile una nuova build Insider RTM : Se siete degli utenti Windows Insider iscritti a qualunque canale (Fast, Slow o Release Preview) e avete già installato Spring Creators Update, dovreste controllare gli aggiornamento in quanto Dona Sarkar ne ha appena rilasciato uno. Ci stiamo riferendo alla build 17133.73 che corregge pochi ma importanti bug e si vocifera (anzi, si spera) che sia finalmente la versione RTM, ovvero definitiva tutti gli effetti. Changelog Corretto un errore di ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.369 per Fall Creators Update : Ci siamo, il secondo martedi del mese è arrivato e, come di consuetudine, non poteva mancare l’aggiornamento cumulativo pubblico dedicato a Windows 10 Mobile Fall Creators Update. Come prevedibile, in questa nuova build numerata 15254.369, non troviamo novità ma solamente fix di bug e alcuni piccoli miglioramenti che vanno a incrementare la stabilità del sistema operativo. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.371 : Microsoft ha da qualche minuto rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Si tratta della build 16299.371 e prende la denominazione di KB4093112. Ovviamente non si segnalano novità particolari ma esclusivamente fix di bug e piccoli miglioramenti correttivi. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB) within some AMD ...

Windows 10 : Microsoft interrompe il supporto per Anniversary update : Se possedete un PC o tablet Windows 10 che non aggiornate da parecchio tempo forse è adesso arrivato il momento di passare a una versione successiva del sistema operativo di Microsoft. Il Colosso di Redmond, infatti, a partire da oggi non supporterà ufficialmente Anniversary update (conosciuto anche con l’abbreviazione AU) non rilasciando più i classici aggiornamenti cumulativi mensili utili a risolvere eventuali bug e/o problemi di ...