Windows 10 | Microsoft accusata di violare la privacy degli utenti

Microsoft : Windows 10 si aggiorna con April 2018 Video : Microsoft ha annunciato ufficialmente che presto verra' rilasciato il nuovo aggiornamento di #Windows 10, che riuscira' non solo a migliorare le prestazioni del sistema operativo, ma aggiungera' anche molteplici funzioni in grado di agevolare parecchio tutti gli utenti. Si chiama Windows 10 #April 2018 Update, e il download sara' disponibile da Lunedì 30 Aprile: per la distribuzione si dovra' aspettare invece l'8 Maggio. Scopriamo insieme quali ...

Microsoft aggiorna Windows 10. Ecco cosa cambia : Dal 30 aprile Microsoft aggiornerà il suo sistemo Windows 10 ?con novità che puntano a una migliore gestione del tempo con applicazioni come Timeline, Focus Assist, Dictation e nuove funzioni per Microsoft Edge. Ecco cosa cambierà: Timeline Con l’introduzione di Timeline gli utenti si potrà tornare indietro nel tempo per recuperare i file introvabili, indipendentemente da quando si stava ...

Microsoft in festa : Surface - Xbox e Windows in netta crescita nel 2018 : L’attesa è finita; i dati finanziari di Microsoft sono finalmente stati resi pubblici ed evincono in modo abbastanza chiaro la salute economica dell’azienda di Redmond la quale non può altre che godersi il momento. Il fatturato totale, relativo al primo trimestre di quest’anno, corrisponde a 26,8 miliardi di dollari con il 16% di incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. I guadagni veri e propri ammontano invece a 7,4 ...

Sony Vegas Pro e Movie sbarcano sul Microsoft Store di Windows 10 : Grazie a Project Centennial, approdano quest’oggi sul Microsoft Store altri due software win32 famosissimi quanto molto costosi: Vegas Pro e Vegas Movie. Sono entrambi dei programmi dedicati esclusivamente all’editing video e, in questo settore, sono i più professionali garantendo una qualità degna di un progetto cinematografico con il supporto alla risoluzione 4K e a una moltitudine di effetti speciali. Se siete deboli di cuore, ...

Windows 10 : la modalità S potrà essere disabilitata tramite il Microsoft Store : Nei precedenti articoli vi avevamo informato dell’intenzione di Microsoft, confermata peraltro dal dirigente Joe Belfiore, relativa all’eliminazione di Windows 10 S in favore della cosiddetta S-MODE. A partire dal 2019, infatti, i rivenditori di PC e 2-in-1 cominceranno a commercializzare dispositivi con a bordo Windows 10 Home o Windows 10 Pro ma con la modalità S attiva per impostazioni predefinita. Inevitabilmente, saranno ...

Microsoft Edge per Android supporta Windows Timeline [Beta] : Se siete iscritti al programma preview dell’app ufficiale di Microsoft Edge per Android, accessibile tramite l’apposita opzione situata sul Google Play Store, vi interesserà sapere che nelle scorse ore il Colosso di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento numerato 1.0.0.1726 . Così come fatto con iOS, anche sul sistema operativo del robottino è stato aggiunto il supporto ufficiale a Windows Timeline, una funzionalità che verrà ...

Microsoft Teams - Yammer e Skype for Business non saranno più disponibili per Windows Phone : Attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Microsoft Support, il Colosso di Redmond ha annunciato la dismissione di alcune sue applicazioni per Windows Phone 8.1. A partire dal 20 maggio 2018, quindi fra circa un mesetto, le app Yammer, Skype for Business e Microsoft Teams – tutti e tre strettamente legate al settore enterprise – non saranno più aggiornate per Windows Phone 8.1 e verranno anche eliminate dal relativo ...

Surface Andromeda : Microsoft aggiunge le API telefoniche in Windows 10 Redstone 5 : Continuano le sorprese scoperte dagli sviluppatori e dai leaker esperti nel mondo Microsoft sulla build 17650 facente parte di Redstone 5 e rilasciata da pochissimi giorni sul canale Skip Ahead del programma Insider. L’utente Twitter WalkingCat, navigando nel codice interno di Windows 10, ha notato che nell’ultimo aggiornamento Redstone 5 Microsoft ha reintrodotto tutte le API telefoniche, le quali consentono di effettuare chiamate e ...

Windows 10 : Microsoft sta lavorando al tema scuro per l’Esplora File : Microsoft continua ad aggiornare costantemente l’Esplora File, il quale nonostante sia praticamente lo stesso di Windows 8 e Windows 7, si sta piano piano adattando alle novità dell’ultimo OS di casa Redmond. E così dopo il supporto a Windows Sets, con Windows 10 Redstone 5 in arrivo al pubblico ad ottobre potremo vedere, salvo imprevisti o ripensamenti, un altro importante miglioramento per l’Esploa File: il supporto al tema ...

Windows 10 Mobile : terminate anche le ultime scorte sul Microsoft Store USA : Il 24 febbraio di quest’anno Microsoft rese nuovamente disponibili sul proprio Store online localizzato in USA tutta la propria gamma Lumia lanciata nel 2015. anche se in quell’occasione non fu rilasciato un comunicato ufficiale, era abbastanza ovvio che si trattava soltanto delle ultime scorte e non di certo di un’eventuale “resurrezione” degli smartphone by Redmond soprattutto se si conta la disastrosa situazione ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di Microsoft To-Do, il servizio targato Redmond utile a realizzare appunti e liste che vengono sincronizzate costantemente su tutti i dispositivi. La nuova versione, numerata 1.29.1804.18002, è stata rilasciato sia per Windows 10 che per Windows 10 Mobile e, fortunatamente, è stato accompagnato da un changelog ufficiale. Novità Sottoattività – Da ...

Microsoft spiega perchè Windows 10 Redstone 4 è stato positicipato : Internamente Microsoft aveva fissato il 10 aprile 2018 come data di rilascio al pubblico di Windows 10 Redstone 4 salvo poi cambiare totalmente idea posticipando il tutto ad una data indefinita. Anche se sapevamo che il cambio di rotta fosse dovuto a un bug scoperto dagli ingegneri di Redmond, non conoscevamo comunque tutti i particolari e le informazioni in merito. Fortunatamente a fare chiarezza ci ha pensato Dona Sarkar, la responsabile del ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

Anche Instagram Rimosso Dal Microsoft Store Per Windows 10 Mobile : Instagram abbandona Windows 10 Mobile: rimossa l’app ufficiale dal Microsoft Store. Addio all’applicazione ufficiale di Instagram per Windows 10 Mobile Instagram Windows 10 Mobile non più disponibile Continua l’inarrestabile declino del sistema operativo Windows 10 Mobile. Nelle scorse ore Anche l’app ufficiale di Instagram è stata rimossa dal Microsoft Store. Sono mesi, anzi anni che sostengo che Windows 10 […]