Windows 10 | Fall Creators Update supera il 90% di share mentre si ferma il nuovo Surface

Windows 10 : Fall Creators Update supera il 90% di share : Anche questo mese, AdDuplex ha pubblicato i dati di utilizzo relativi alle versioni di Windows 10 rilasciate fino ad oggi e alla diffusione di ogni sinolo dispositivo della famiglia Surface sempre più in espansione. Windows 10 Mentre si attende ancora il rollout di April Update che inizierà a partire da domani 30 aprile, Fall Creators Update, l’ultima versione pubblica dell’OS di casa Redmond, ha appena sfiorato di due punti la ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Da pochissime ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Stiamo parlando della build 16299.402 Ecco il changelog ufficiale: Addresses an issue that causes modern applications to reappear after upgrading the OS version even though those applications have been deprovisioned using remove-AppXProvisionedPackages-Online. Addresses an issue in which running an application as ...

Windows 10 : il restyling di Cortana adesso disponibile su Fall Creators Update : Se avete già installato sul vostro PC Windows 10 Redstone 4 grazie alle ISO oppure al programma Insider questa non è una novità, ma se avete preferito aspettare il rollout pubblico allora sicuramente lo sarà. Con Redstone 4, infatti, Microsoft ha effettuato un restyling completo della sezione “Appunti” di Cortana e adesso, tale rinnovamento grafico, è stato esteso anche a Fall Creators Update mediante un aggiornamento lato server ...

Windows 10 S : Google rende pubblica una falla di sicurezza : Il team di Google ProjectZero costituito da ingegneri software esperti nel campo della sicurezza informatica, da un lato è molto utile per segnalare eventuali falle nei sistemi ma dall’altro è a volte eccessivamente severo causando più problemi che soluzioni. Sebbene Windows 10 S sia a tutti gli effetti la versione di Windows più sicura nella storia grazie alle sue particolari “limitazioni” come non poter installare software ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.369 per Fall Creators Update : Ci siamo, il secondo martedi del mese è arrivato e, come di consuetudine, non poteva mancare l’aggiornamento cumulativo pubblico dedicato a Windows 10 Mobile Fall Creators Update. Come prevedibile, in questa nuova build numerata 15254.369, non troviamo novità ma solamente fix di bug e alcuni piccoli miglioramenti che vanno a incrementare la stabilità del sistema operativo. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.371 : Microsoft ha da qualche minuto rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Si tratta della build 16299.371 e prende la denominazione di KB4093112. Ovviamente non si segnalano novità particolari ma esclusivamente fix di bug e piccoli miglioramenti correttivi. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB) within some AMD ...

Fallimento Windows Phone : ex dirigente Microsoft incolpa gli OEM : Dopo aver analizzato le parole di Terry Myerson che attribuiva la colpa del Fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile a Windows CE e alla sua gestione business, un altro ex dipendente Microsoft esprime il proprio parere. Brandon Watson è stato Senior Director di Windows Phone tra il mese di marzo del 2010 e il mese di febbraio del 2012 con una responsabilità diretta nella gestione dello sviluppo della piattaforma. Rispondendo su Twitter ad ...

Terry Myerson parla del fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile : Quando un dipendente fa parte di un’azienda, magari anche importante, si rifiuta sempre di parlare di fallimenti o notizie interne poichè può solo esprimersi pubblicamente su quello che la società stessa gli chiede. La stessa medesima cosa è avvenuta con l’ex dipendente Microsoft Terry Myerson che, appena licenziato da Satya Nadella oppure autolicenziatosi (non è ancora chiaro) dopo 20 anni di carriera, ha deciso di pubblicare una ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.309 : Come di consuetudine ogni secondo martedi del mese, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per i PC e tablet Windows 10 Fall Creators Update. La nuova versione è numerata 16299.309 e può essere identificata con il codice KB4074588. Non vengono introdotte novità particolari ma solo ed esclusivamente fix di bug. Changelog Addresses issue where Internet Explorer stops working when using F12-based developer tools. Addresses issue ...

Windows 10 : Microsoft forza accidentalmente l’upgrade a Fall Creators Update : Quando Microsoft lanciò Creators Update per Windows 10 Pro, venne inclusa una funzionalità all’interno di Windows Update che consentiva di bloccare in automatico la ricerca di nuovi aggiornamenti. Ebbene, Microsoft nei scorso giorni ha combinato un bel pasticcio e accidentalmente ha forzato gli utenti che vi avevano imposto blocco ad aggiornare i propri dispositivi a Fall Creators Update. Si è scatenata pertanto una polemica da parte di ...

Windows 10 : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per Fall Creators Update : Anche se non siamo arrivato al secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet Windows 10. La build, numerata 16299.251, non porta particolari novità ma un fix di un bug molto grave, motivo per cui il rilascio è avvenuto prima del previsto. La correzione riguarda la connessione al PC via USB di dispositivi quali tastiere, mouse, microfoni e così via dicendo che, in alcuni casi, ...