WESTWORLD - Tutte le anticipazioni sull' episodio di stanotte

(Di domenica 29 aprile 2018) Dopo un inizio forse un po' troppo lento e didascalico, sembra che con la puntata distia per tornare nel pieno dell'azione. Intanto se volete recuperare la nostra recensione la trovate qui.Il secondosi intitolerà "Reunion", e già il nome da solo basterebbe a catturare la nostra attenzione. Ma aspettate di vedere il promo.La prima cosa che colpisce è sicuramente Dolores che si aggira indisturbata nel mondo degli umani. Non si tratta però del suo piano di rivoluzione globale, sembra piuttosto che il giovane William l'abbia portata là fuori con sé, e come lei forse anche molti altri hosts (si notano nella scena con Logan). La seconda cosa che non può passare inosservata è Maeve vestita da geisha mentre impugna una katana. Sarà interessante vedere come se la caverà nello Shogunworld. Dolores e Maeve si incontreranno di nuovoSul web girano già ...