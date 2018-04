Voto in Friuli Venezia Giulia | nuovo test elettorale

Friuli Venezia Giulia al Voto Alle 12 affluenza al 18% I precedenti - la posta in palio : Urne aperte dalle 7 alle 23, domani alle 8 lo spoglio. Il pronostico favorevole alla Lega. I 19 Comuni dove si sceglie il sindaco. Il caso di Udine

Regionali - Friuli-Venezia Giulia al Voto : seggi aperti fino alle 23 : Regionali, Friuli-Venezia Giulia al voto: seggi aperti fino alle 23 Urne aperte dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente e per rinnovare il consiglio regionale. Quattro i candidati Continua a leggere

Friuli Venezia Giulia al Voto - urne aperte fino alle 23 : Trieste, 29 apr. , askanews, urne aperte in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Si vota in un'unica giornata: aperti alle 7, i seggi si chiuderanno alle 23. Lo scrutinio inizia domani, ...

Il Friuli Venezia Giulia oggi al Voto : Oltre un milione di elettori chiamati al voto oggi in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Seggi aperti fino alle 23, gli scrutini cominceranno alle 8 del giorno successivo. Per la carica ...

Friuli-Venezia Giulia - perché il Voto di oggi è diventato così importante : Una vittoria larga del candidato leghista stra-favorito Massimiliano Fedriga fornirebbe a Matteo Salvini un peso specifico maggiore nella guida della coalizione formata insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Soprattutto potrebbe rinforzarsi dopo i dissapori con l'alleato Berlusconi (contrario a qualsiasi apertura ai grillini, a sua differenza)...

Friuli Venezia Giulia - oggi un milione al Voto per la Regione : Seggi aperti oggi in Friuli Venezia Giulia per il rinnovo degli organi regionali. Sono 1.107.425 - 535.318 uomini e 572.107 donne - gli aventi diritto di voto. Di questi, 156.166 sono iscritti...

Friuli Venezia Giulia al Voto - un nuovo test per i futuri equilibri di governo : Urne aperte in Friuli Venezia Giulia, per le elezioni regionali che hanno però una valenza nazionale, con il centrodestra che punta a trasvincere battendo la maggioranza uscente e a superare il M5s. Si...

Giornata di Voto in Friuli Venezia Giulia : Urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota per le regionali ma anche per il rinnovo di 19 comuni e due referendum consultivi - Seggi aperti dalle 7 in Friuli Venezia Giulia per le regionali, il rinnovo di ...

Regionali - Friuli-Venezia Giulia al Voto : seggi aperti fino alle 23 : I cittadini friulani saranno inoltre chiamati ad eleggere i consigli di 19 Comuni e a votare in due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni. Per la prima volta il voto si svolge in una ...

Perché il Voto in Friuli-Venezia Giulia è diventato così importante oggi : Una vittoria larga del candidato leghista stra-favorito Massimiliano Fedriga fornirebbe a Matteo Salvini un peso specifico maggiore nella guida della coalizione formata insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Soprattutto potrebbe rinforzarsi dopo i dissapori con l'alleato Berlusconi (contrario a qualsiasi apertura ai grillini, a sua differenza)...

Cosa c'è da sapere sul Voto in Friuli Venezia Giulia : Seggi aperti domani in Friuli Venezia Giulia per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale, ma anche i sindaci e i Consigli di 19 Comuni. Si voterà anche su due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni. Per la prima volta si voterà in un giorno soltanto, domenica, dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede di tutte e tre le consultazioni inizierà lunedì, a partire dalle ...

Salvini - l'attesa del Voto in Friuli Venezia Giulia : poi faremo i conti : Merita una ulteriore analisi politica anche l'abbraccio di venerdì sera tra Salvini e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Quest'ultimo, venerdì sera a Trieste, era all'Harry's Bar, davanti ...

Friuli Venezia Giulia al Voto : Seggi aperti in Friuli Venezia Giulia . Sono 1.107.425 i cittadini chiamati oggi alle urne per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I seggi resteranno aperti ...

Domenica un milione al Voto per il Friuli Venezia Giulia : Seggi aperti domani in Friuli Venezia Giulia per il rinnovo degli organi regionali. Sono 1.107.425 - 535.318 uomini e 572.107 donne - gli aventi diritto di voto. Di questi, 156.166 sono iscritti all'...