Volo d' urgenza da Catania a Napoli per un neonato in pericolo

Aeronautica - Volo sanitario d’urgenza : neonato trasportato da Alghero a Roma : volo sanitario d’urgenza nella tarda mattina di oggi per un velivolo dell’Aeronautica militare. Un F50 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato un intervento di urgenza per il trasporto di un neonato di un solo mese in imminente pericolo di vita. L’F50 è decollato, nella tarda mattinata, dall’aeroporto di Alghero, dove ha imbarcato il paziente con l’équipe medica, e dopo circa un’ora di volo è atterrato ...