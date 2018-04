Volley | Volley | Europei Under 19 | l' Italia batte anche la Repubblica Ceca

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19 : battuta la Rep. Ceca - vinto il girone di Concorezzo : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile. Le azzurre erano già certe del pass ieri sera, oggi hanno però completato l’opera battendo la Repubblica Ceca per 3-1 (25-16; 25-15; 23-25; 25-14) e hanno così vinto il torneo di qualificazione disputato a Concorezzo (Monza) dopo aver già surclassato Norvegia e Austria. Dopo aver dominato i primi due set, le ragazze di coach Massimo Bellano hanno avuto un calo di ...

Volley - l’Italia si qualifica agli Europei U20 : Svizzera asfaltata - vinto il girone di Corigliano Calabro : L’Italia si qualifica agli Europei U20 di Volley maschile. Gli azzurri, dopo i successi su Spagna e Bulgaria, hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-22; 25-12; 25-20) e hanno così chiuso a punteggio pieno il torneo di qualificazione disputato a Corigliano Calabro (Cosenza). I ragazzi di Monica Cresta non hanno avuto problemi contro la modesta formazione elvetica, top scorer Lorenzo Cortesia (9 punti), Diego Gantagalli (5) e Francesco ...

Volley - Monza si qualifica alla Challenge Cup! Prima volta in Europa per i brianzoli - Padova si arrende : Monza giocherà la Challenge Cup 2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza! I brianzoli hanno sconfitto Padova per 3-2 (21-25; 25-21; 25-18; 23-25; 15-10) nella Finale secca dei playoff per il quinto posto e volano in Europa per la Prima volta nella loro storia. Il Gi Group ha espugnato la Kioene Arena con una prestazione coriacea e festeggia al termine di una stagione che si era rivelata sottotono con il decimo ...

VIDEO Volley - Conegliano Campione d’Italia : l’ultimo punto di Fabris - la premiazione - la festa scudetto in campo e negli spogliatoi : Conegliano ha vinto lo scudetto di Volley femminile. Le Pantere si sono laureate Campionesse d’Italia sconfiggendo Novara per 3-1 nella decisiva gara4 della Finale e hanno mandato in visibilio i 5344 tifosi del PalaVerde che hanno festeggiato il secondo tricolore della storia. Di seguito il VIDEO dell’ultima punto, la festa in campo e negli spogliatoi, la premiazione, le interviste alle protagoniste. (foto ...

Volley : Play Off Challenge - l'Europa è di Monza : LA CRONACA DEL MATCH- Inizio di gara entusiasmante, con entrambe le squadre che forzano al servizio. I due ace di Premovic costringono coach Falasca, nel giorno del suo 45esimo compleanno, a chiedere ...

Volley - uno scudetto da Pantere! Conegliano - la più forte e cattiva : da Fabris a De Gennaro - da Hill a Folie. La festa delle Campionesse d'... : La diagonale d'attacco con la messicana Samantha Bricio e la statunitense Kimberly Hill è tra le più forti al mondo, entrambe sono in grado di spaccare la partita con ottimi colpi in diagonale e in ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara4. Fabris - Wolosz e De Gennaro show : Conegliano Campione. Egonu delude : Conegliano si è laureata Campione d’Italia. Le Pantere hanno sconfitto Novara nella gara4 della Finale Scudetto e hanno così conquistato il secondo tricolore della storia. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in campo oggi al PalaVerde. SAMANTA Fabris: 10. Semplicemente stellare, la donna dello Scudetto. L’opposto croato confeziona la partita partita: 31 punti, 6 aces, 57% in attacco, carismatica e potentissima. I quattro ...

Volley : A2 Femminile - Cuneo e Orvieto portano Chieri e S.G.Marignano a Gara 3 : ROMA- L'A2 Femminile continua a mantenere i contenuti di incertezza che hanno contraddistinto questo campionato tutto l'anno regalando emozioni a non finire anche nelle Semifinali Play Off. Fra Fenera ...

Volley - uno scudetto da Pantere! Conegliano - la più forte e cattiva : da Fabris a De Gennaro - da Hill a Folie. La festa delle Campionesse d’Italia : Conegliano è semplicemente stata la squadra più forte, quella capace di mostrare i muscoli nel momento più importante della stagione e di vincere meritatamente il secondo scudetto della propria storia dopo quello del 2016. Le Pantere si sono laureate Campionesse d’Italia sconfiggendo Novara con un pesante 3-1 nella serie, sfatando il tabù Igor da cui avevano perso le due Finali di Coppa Itala e Supercoppa Italiana: nell’atto ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : Reggio Emilia resta in A2 Massa in B : LA CRONACA DEL MATCH- Massa con Bolla ancora non al meglio e parte con Leoni e Cuk in diagonale, Biglino e Quarta al centro, Calarco e Silva di banda e Bortolini libero. Risposta Emiliana con ...

Volley femminile - CONEGLIANO CAMPIONE D’ITALIA! Pantere in trionfo - demolita Novara! Secondo tricolore della storia : CAMPIONEsse d’Italia! CONEGLIANO ha vinto lo scudetto di Volley femminile, le Pantere hanno conquistato il Secondo tricolore della storia dopo quello del 2016 e ha mandato in visibilio un gremito PalaVerde: tutto il popolo gialloblu è accorso in massa per la festa, le ragazze di coach Daniela Santarelli non hanno deluso le aspettative e hanno chiuso i conti contro Novara. La Imoco ha surclassato la Igor per 3-1 () nella gara4 della Finale ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara4 in DIRETTA. 3-1 - Pantere Campionesse d’Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaVerde potrebbe essere la notte dello Scudetto: le Pantere, infatti, conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che consegnerebbe il secondo tricolore della storia dopo quello del 2016. Le Campionesse d’Italia, però, vogliono fare il colpaccio in trasferta per pareggiare i conti e giocarsi tutto nella bella ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara4 in DIRETTA. 2-0 - Pantere a un set dallo scudetto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaVerde potrebbe essere la notte dello Scudetto: le Pantere, infatti, conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che consegnerebbe il secondo tricolore della storia dopo quello del 2016. Le Campionesse d’Italia, però, vogliono fare il colpaccio in trasferta per pareggiare i conti e giocarsi tutto nella bella ...

Memorial Favretto : 6 mila bambini ai Fori Imperiali tra Volley S3 e il trofeo dei Campionati del Mondo Maschili : Lo stand di Volley S3 è stato realizzato con il prezioso contributo dello storico partner Kinder+Sport. Le foto della giornata: qui NEWS Scuola e Promozione Volley S3 Campionati del Mondo Maschili ...