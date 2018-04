Volley | uno scudetto da Pantere! Conegliano | la più forte e cattiva | da Fabris a De

Volley : Perugia e Civitanova - uno scudetto per due stelle : Perugia o Civitanova, sarà comunque uno scudetto storico quello assegnato dalla finale che inizia oggi in Umbria e potrebbe durare fino a gara 5 del 6 maggio. Se lo giocano la Sir, che non ne ha mai ...

Beach Volley - World Tour 2018 Xiamen. Alison/Bruno si salvano - Doppler/Horst perdono un set 38-36 - Walsh rientra vincendo : Sparita in fretta l’ItalBeach dal panorama del torneo 4 Stelle di Xiamen, in Cina ci si appresta a vivere la seconda giornata delle sfide del tabellone principale che condurrà dritta verso la fase ad eliminazione diretta. In campo maschile si giocheranno nella notte italiana le finali dei gironi preliminari e il primo turno della fase ad eliminazione diretta (sedicesimi), in campo femminile le finali primo e terzo posto dei gironi ...

Sitting Volley : l'Italia Femminile in raduno a Bologna : Bologna - Dopo la qualificazione ai Campionati Mondiali conquistata in Corea del Sud , torna al lavoro la nazionale Femminile di Sitting Volley che si radunerà in un collegiale congiunto con la ...