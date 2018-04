Volley | l’Italia si qualifica agli Europei U20 | Svizzera asfaltata | vinto il girone di

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19 : battuta la Rep. Ceca - vinto il girone di Concorezzo : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile. Le azzurre erano già certe del pass ieri sera, oggi hanno però completato l’opera battendo la Repubblica Ceca per 3-1 (25-16; 25-15; 23-25; 25-14) e hanno così vinto il torneo di qualificazione disputato a Concorezzo (Monza) dopo aver già surclassato Norvegia e Austria. Dopo aver dominato i primi due set, le ragazze di coach Massimo Bellano hanno avuto un calo di ...

Volley - Qualificazioni Europei U20 : l’Italia surclassa la Bulgaria e ipoteca il pass : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-23; 25-16; 25-17) e ha compiuto un passo in avanti importante verso la qualificazione agli Europei U20 di Volley maschile. A Corigliano Calabro (Cosenza) gli azzurrini hanno dominato un avversario ostico e hanno così ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella di ieri contro la Spagna: ora ai ragazzi di Monica Cresta basterà un punto contro la Svizzera per avere la certezza di ...

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19. Le azzurrine battono l’Austria e vincono il girone : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile che si svolgeranno a settembre in Albania. Le azzurrine hanno sconfitto l’Austria con un netto 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) e hanno così staccato il pass con un turno d’anticipo. A Concorezzo (Monza) le ragazze di coach Massimo Bellano hanno dominato la partita con grande disinvoltura infilando il secondo successo consecutivo nel torneo di qualificazione dopo quello ...

Volley - l’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...

Volley - Luca Vettori fuori dalla Nazionale : l’Italia rinuncia a sorpresa all’opposto. La clamorosa esclusione : Luca Vettori fuori dalla Nazionale è la notizia del giorno per quanto riguarda l’universo del Volley. L’opposto è stato a sorpresa escluso dalla rosa dei 26 giocatori per la Nations League e, salvo stupefacenti sorprese nei prossimi mesi, sarà fuori anche dai Mondiali casalinghi. La stagione del 27enne (ha spento ieri le candeline, il compleanno non è purtroppo stato dei migliori) è stata davvero sottotono, ha indossato la casacca di ...

Volley - Nations League 2018 : la prima lista dell’Italia. Gli azzurri convocati : tornano Zaytsev e Juantorena - assente Vettori! : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato la prima lista di 26 atleti in vista della Nations League, nuova competizione che sostituisce la World League. Il coach piemontese dovrà poi ridurre il gruppo a 21 giocatori entro il prossimo 15 maggio, alla vigilia del primo weekend di gare in Serbia. Spiccano naturalmente gli annunciati rientri di Ivan Zaytsev (dovrebbe giocare da opposto) e di Osmany Juantorena che ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia si arrende in Finale - trionfo della Russia. Maledizione d’argento : L’Italia non riesce nell’impresa di vincere gli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (30-28; 26-24; 20-25; 26-24) nella Finale della rassegna continentale di categoria: l’atto conclusivo di questa competizione (fino all’anno scorso under 18) ci dice male per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, il trionfo manca dal 2001. La nostra Nazionale si ...

Volley femminile - Europei U17 : l’Italia per una vittoria storica - che Finale contro la Russia. Omoruyi e compagne per l’impresa : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurrine scenderanno in campo a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di conquistare un trofeo che manca addirittura dal 2001. Da quest’anno la rassegna è riservata alle under 17 mentre fino allo scorso anno era dedicata alle under 18 e la nostra Nazionale ha perso ben tre finali nelle ultime quattro edizioni: 2011 ...

Volley - Chicco Blengini : “Perugia favorita per lo scudetto. Juantorena e Zaytsev? Energia positiva per l’Italia - obiettivo Mondiali” : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, sta già sfogliando la margherita ed è pronto per diramare le convocazioni in vista della prossima Nations League, evento che sostituisce la World League e che avvicina ai Mondiali in Italia. Il coach torinese guarderà con interesse la Finale Scudetto tra Perugia e Civitanova e ha già fatto un pronostico in un’intervista rilasciata a Repubblica: “favorita è Perugia: il ...

Volley - Ivan Zaytsev e l’esplosione da schiacciatore. Perugia ringrazia - ora opposto con l’Italia ma con la doppia chance : Ivan Zaytsev sta attraversando un momento di forma davvero stellare. Lo Zar si è caricato sulle spalle la sua Perugia e l’ha trascinata in Finale Scudetto a suon di prestazioni importanti: la stagione dello schiacciatore si sta rivelando molto importante, è cresciuto mese dopo mese e si sta rivelando insuperabile in un ruolo a lui poco gradito. Giocare di banda non piace molto al 29enne, lo ha digerito per assecondare le esigenze della ...

Beach Volley - World Tour Xiamen 2018. L’Italia che vince in panchina : Paulao e Tomatis piazzano le loro coppie agli ottavi! : Giornata pienissima, quella odierna, al Torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina con grandi soddisfazioni per i due tecnici italiani (Paulao di adozione, Tomatis a tutti gli effetti) rispettivamente alla guida della nazionale cinese, che torna a piazzare una coppia in un ottavo di finale femminile di un torneo importante come quello sulla sabbia di casa e della Repubblica Ceca che agli ottavi di finale di coppie ne piazza ben due, una al maschile e una ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Assenti le big di Novara e Conegliano : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha indetto un collegiale di preparazione in vista della Nations League, competizione che sostituisce il Grand Prix. Le azzurre si raduneranno il 22 aprile al Centro Pavesi di Milano. Tra le 20 ragazze selezionate non ci sono ovviamente le giocatrici di Novara e Conegliano, impegnate nella Finale Scudetto: Paola Egonu, Anna Nicoletti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia vola in semifinale da prima del girone - travolta la Germania : L’Italia continua a volare agli Europei U17 di Volley femminile. Le azzurrine sconfiggono la Germania con un netto 3-0 (25-16; 25-11; 25-13), infilano la quinta vittoria consecutiva e chiudono il girone al primo posto. Le ragazze di coach Marco Mencarelli ora se la vedranno contro la seconda classificata della Pool A (la vincente di Bulgaria-Serbia se il match non terminerà al tie-break, altrimenti la Slovenia) mentre dall’altra ...