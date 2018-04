Volley femminile | l’Italia si qualifica agli Europei U19 | battuta la Rep Ceca | vinto il

(Di domenica 29 aprile 2018) L’Italia si ètaU19 di. Le azzurre erano già certe del pass ieri sera, oggi hanno però completato l’opera battendo la Repubblicaper 3-1 (25-16; 25-15; 23-25; 25-14) e hanno cosìil torneo dizione disputato a Concorezzo (Monza) dopo aver già surclassato Norvegia e Austria. Dopo aver dominato i primi due set, le ragazze di coach Massimo Bellano hanno avuto un calo di attenzione prima di imporsi agevolmente. Show di Elena Pietrini (20 punti), bene anche Valeria Battista e Marina Lubian (9 punti a testa). CLASSIFICA POOL C: Italia 3 vittorie (9 punti), Norvegia 1 vittoria (4 punti), Rep.1 vittoria (3 punti), Austria 1 vittoria (2 punti). (foto CEV) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Volley : A2 Femminile - Cuneo e Orvieto portano Chieri e S.G.Marignano a Gara 3 : ROMA- L'A2 Femminile continua a mantenere i contenuti di incertezza che hanno contraddistinto questo campionato tutto l'anno regalando emozioni a non finire anche nelle Semifinali Play Off. Fra Fenera ... : ROMA- L'A2continua a mantenere i contenuti di incertezza che hanno contraddistinto questo campionato tutto l'anno regalando emozioni a non finire anche nelle Semifinali Play Off. Fra Fenera ...

Volley femminile - CONEGLIANO CAMPIONE D’ITALIA! Pantere in trionfo - demolita Novara! Secondo tricolore della storia : CAMPIONEsse d’Italia! CONEGLIANO ha vinto lo scudetto di Volley femminile, le Pantere hanno conquistato il Secondo tricolore della storia dopo quello del 2016 e ha mandato in visibilio un gremito PalaVerde: tutto il popolo gialloblu è accorso in massa per la festa, le ragazze di coach Daniela Santarelli non hanno deluso le aspettative e hanno chiuso i conti contro Novara. La Imoco ha surclassato la Igor per 3-1 () nella gara4 della Finale ... sse d’Italia!ha vinto lo scudetto di, lehanno conquistato ildopo quello del 2016 e ha mandato in visibilio un gremito PalaVerde: tutto il popolo gialloblu è accorso in massa per la festa, le ragazze di coach Daniela Santarelli non hanno deluso le aspettative e hanno chiuso i conti contro Novara. La Imoco ha surclassato la Igor per 3-1 () nella gara4Finale ...

