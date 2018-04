Volley | Europei Under 20 | gli azzurrini si qualificano per la fase finale

Volley : Volley : Europei Under 19 - l'Italia batte anche la Repubblica Ceca : CONCOREZZO , MONZA, - L' Italia Under 19 Femminile, con il pass per la fase finale già in tasca in virtù dei due successi centrati contro Norvegia e Austria, stasera ha giocato e battuto in scioltezza ...

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19 : battuta la Rep. Ceca - vinto il girone di Concorezzo : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile. Le azzurre erano già certe del pass ieri sera, oggi hanno però completato l’opera battendo la Repubblica Ceca per 3-1 (25-16; 25-15; 23-25; 25-14) e hanno così vinto il torneo di qualificazione disputato a Concorezzo (Monza) dopo aver già surclassato Norvegia e Austria. Dopo aver dominato i primi due set, le ragazze di coach Massimo Bellano hanno avuto un calo di ...

Volley - l’Italia si qualifica agli Europei U20 : Svizzera asfaltata - vinto il girone di Corigliano Calabro : L’Italia si qualifica agli Europei U20 di Volley maschile. Gli azzurri, dopo i successi su Spagna e Bulgaria, hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-22; 25-12; 25-20) e hanno così chiuso a punteggio pieno il torneo di qualificazione disputato a Corigliano Calabro (Cosenza). I ragazzi di Monica Cresta non hanno avuto problemi contro la modesta formazione elvetica, top scorer Lorenzo Cortesia (9 punti), Diego Gantagalli (5) e Francesco ...

Volley - Qualificazioni Europei U20 : l’Italia surclassa la Bulgaria e ipoteca il pass : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-23; 25-16; 25-17) e ha compiuto un passo in avanti importante verso la qualificazione agli Europei U20 di Volley maschile. A Corigliano Calabro (Cosenza) gli azzurrini hanno dominato un avversario ostico e hanno così ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella di ieri contro la Spagna: ora ai ragazzi di Monica Cresta basterà un punto contro la Svizzera per avere la certezza di ...

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19. Le azzurrine battono l’Austria e vincono il girone : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile che si svolgeranno a settembre in Albania. Le azzurrine hanno sconfitto l’Austria con un netto 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) e hanno così staccato il pass con un turno d’anticipo. A Concorezzo (Monza) le ragazze di coach Massimo Bellano hanno dominato la partita con grande disinvoltura infilando il secondo successo consecutivo nel torneo di qualificazione dopo quello ...

Beach Volley - World Tour 2018. Niente States per i campioni europei : infortunio alla caviglia per Daniele Lupo : Non è un momento fortunato per gli azzurri del Beach volley che si presenteranno in versione “ridotta” all’appuntamento con una delle settimane più intense della stagione 2018, la prossima che vedrà disputarsi ben quattro tornei del World Tour contemporaneamente, Huntington Beach (Usa, 4 Stelle), Mersin (Turchia, 3 Stelle), Manila (Filippine 1 Stella e Phnom Pehn (Cambogia 2 Stelle). Dopo il forfait di Alex Ranghieri, alle ...

Volley - Europei U19 femminili : le azzurrine iniziano col piene giusto nelle qualificazioni : qualificazioni Europeo U19-F: l'Italia parte bene, 3-0 alla Norvegia A Concorezzo nel match d'esordio del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 19 femminili l'Italia ha battuto con un ...

Volley : Europei Under 20 - da venerdì a Corigliano le qualificazioni alla fase finale : Corigliano CALABRO , COSENZA, - Il Palasport di Corigliano-Rossano ospiterà, da venerdì 27 aprile, le gare di qualificazione alla fase finale dei dei Campionati Europei Under 20 maschili che si ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - a Concorezzo da venerdì le qualificazioni : ... in questi giorni in collegiale al Centro Pavesi FIPAV con un gruppo allargato di 18 giocatrici, sosterrà già oggi , lunedì 23 aprile, la prima seduta di allenamento al Palazzetto dello Sport di ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia si arrende in Finale - trionfo della Russia. Maledizione d’argento : L’Italia non riesce nell’impresa di vincere gli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (30-28; 26-24; 20-25; 26-24) nella Finale della rassegna continentale di categoria: l’atto conclusivo di questa competizione (fino all’anno scorso under 18) ci dice male per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, il trionfo manca dal 2001. La nostra Nazionale si ...

Volley : Europei Under 17 - l' Italia lotta ma sul tetto d'Europa c'è la Russia : SOFIA , BULGARIA, - L' Italia lascia il campionato Europeo Under 17 con una medaglia d'argento al collo e tanti rimpianti per l'andamento di una finale che ha visto le azzurre di Mencarelli giocare ...

Volley femminile - Europei U17 : l’Italia per una vittoria storica - che Finale contro la Russia. Omoruyi e compagne per l’impresa : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) le azzurrine scenderanno in campo a Sòfia (Bulgaria) con l’obiettivo di conquistare un trofeo che manca addirittura dal 2001. Da quest’anno la rassegna è riservata alle under 17 mentre fino allo scorso anno era dedicata alle under 18 e la nostra Nazionale ha perso ben tre finali nelle ultime quattro edizioni: 2011 ...