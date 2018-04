Volley | dal Colosseo a Piazza Venezia | in 6000 per il Memorial Favretto

Volley - Luca Vettori fuori dalla Nazionale : l’Italia rinuncia a sorpresa all’opposto. La clamorosa esclusione : Luca Vettori fuori dalla Nazionale è la notizia del giorno per quanto riguarda l’universo del Volley. L’opposto è stato a sorpresa escluso dalla rosa dei 26 giocatori per la Nations League e, salvo stupefacenti sorprese nei prossimi mesi, sarà fuori anche dai Mondiali casalinghi. La stagione del 27enne (ha spento ieri le candeline, il compleanno non è purtroppo stato dei migliori) è stata davvero sottotono, ha indossato la casacca di ...

Volley : A2 Femminile - Dino Guadalupi è il nuovo coach di Baronissi : Baronissi , SALERNO, - Dino Guadalupi, tecnico 42enne di origini brindisine, è il nuovo coach della P2P Givova Baronissi . Guadalupi si è legato alla Due Principati Volley con vincolo annuale. In ...

LIVE Volley - Perugia-Trento in DIRETTA : gara5 semifinali scudetto. 2-0 - Block Devils a un passo dalla finale! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, gara5 della semifinale scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. ...

LIVE Volley - Perugia-Trento in DIRETTA : gara5 semifinali scudetto. 2-0 - Block Devils a un passo dalla finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, gara5 della semifinale scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti andrà in scena la partita decisiva della serie: chi vince volerà in Finale dove sfiderà Civitanova per il tricolore, chi perde concluderà qui la propria stagione. Ci si gioca tutto in un match, la serata da dentro o fuori: i Block Devils riusciranno a trionfare in casa oppure i dolomitici realizzeranno il ...

Volley : A2 Femminile - Brescia a tre punti dalla Serie A1 : Personalmente sono emozionata e contenta per la convocazione, sarà un modo per crescere ancora di più confrontandomi con un mondo nuovo e giocatrici esperte e importanti; ora però sono ancora ...

Volley - Julio Velasco torna ad allenare in Italia? Il Guru accostato a Civitanova - la sua risposta dall’Argentina : Julio Velasco è pronto per tornare in Italia ad allenare? Le voci di mercato sono sempre più insistenti attorno al Guru, colui che ha rivoluzionato la pallavolo in Italia e che ha portato al successo la Generazione dei Fenomeni. Attualmente il maestro è il CT dell’Argentina ma quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina dell’Albiceleste. Le difficoltà economiche della Federazione potrebbero indurre il ...

Volley : Pietrini e Nwakalor dal Volleyrò alla maglia azzurra : ... e che poi le vedrà impegnate ai Giochi del Mediterraneo , dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona, e infine nell'appuntamento più importante: il Campionato del Mondo in programma in Giappone dal 30 ...

Volley : dal 29 al 31 marzo a Monza è Girl League : ROMA- Dopo otto anni dall'ultima edizione, disputata nel 2010, si torna a giocare la Girl League, il torneo riservato alla categoria Under 16 Femminile che vedrà sfidarsi 8 squadre dei settori ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna travolta dal Maliye Ankara nella semifinale d’andata : 0-3 al Pala De Andrè : Ravenna è stata travolta dal Maliye Piyango Ankara nella semifinale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. La formazione turca passa al Pala De Andrè per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) e ipoteca la qualificazione alla Finale. I giallorossi, infatti, per accedere all’atto conclusivo dovranno vincere nella capitale turca per 3-0 o 3-1 e poi imporsi al golden set: attualmente ...

Volley Club Frascati : Under 18 a un passo dal trionfo : La Rosa: “Comunque un buon traguardo” Roma – L’Under 18 del Volley Club Frascati non è riuscita a imitare l’Under 16 Elite del Club tuscolano.... L'articolo Volley Club Frascati: Under 18 a un passo dal trionfo proviene da Roma Daily News.

Prova a recuperare la palla a Volley ma tira giù l'arbitro dal seggiolone : Per cercare un recupero impossibile si aggrappa alla postazione del direttore di gara e lo fa franare. La gara è stata interrotta per trenta minuti, è dovuto subentrato il secondo

Volley : l'Italia è terza nel ranking femminile europeo : tre squadre in Champions dal 2018/'19 : ROMA- La Cev, la Confederazione Europea, ha reso noto il ranking per nazioni aggiornato in base ai risultati conseguiti negli ultimi anni nelle competizioni per Club. Grosso balzo in avanti per le ...

Volley : dalla Lega parte la proposta di riforma dei campionati : BOLOGNA -La Consulta di SuperLega si è riunita oggi a Bologna, per lavorare su un ordine del giorno dedicato alla pianificazione e riforma dei campionati . riforma DEI campionati- La Consulta, preso ...

Volley - Alessandro Fei a un passo dalla leggenda : a breve miglior marcatore della Serie A. Ora la Nazionale? : Alessandro Fei è a un passo dal diventare leggenda vivente del Volley. Un vero e proprio mito di questo sport, con oltre 20 anni di professionismo alle spalle, ha vinto davvero tutto in carriera. Un monumento capace di vincere tre medaglie alle Olimpiadi, il Mondiale 1998, due Europei e due World League. Fox, a 39 anni suonati, è a un passo dal record di punti in Serie A: con le sue 9613 segnature è infatti a soltanto 75 lunghezze dal primato di ...