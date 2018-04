Volley | A2 Maschile | Play Out | Reggio Emilia resta in A2 Massa in B

Volley : A2 Maschile - Play Out : Massa-Reggio Emilia Gara 4 per la salvezza : MASSA - L'A2 Maschile è vicina agli ultimi verdetti. Dopo le retrocessioni già certificate di Mosca Bruno Bolzano, ultima classificata della Pool C al termine della Seconda Fase, e del Pag Taviano, ...

Volley : A2 Maschile - Mario Ferraro da Castellana Grotte a Santa Croce : Santa Croce , PISA, -Primo importante acquisto per la Kemas Lamipel Santa Croce che, dopo l'uscita prematura dai Play Off Promozione, sta lavorando per allestire una formazione competitiva in vista ...

Volley - La Nazionale italiana maschile torna a Reggio Calabria : Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che richiamano l'attenzione anche dalle vicine regioni. Mancava ...

Volley : A2 Maschile - Play Out - Lagonegro è salva - Reggio Emilia si porta sul 2-1 : ROMA- I Play Out di A2 Maschile hanno decretato questa sera un'altra sentenza. La Pag Taviano retrocede in Serie B, dopo un sono anno nel massimo campionato, perdendo per la terza volta, la seconda in ...

Beach Volley - World Tour 2018 Xiamen. “Russian Power” a Xiamen : sarà un derby la finale maschile : E’ “Russian Power” a Xiamen. sarà un derby russo la finale maschile che vedrà a sorpresa (ma fino a un certo punto) Krasilnikov/Liamin affrontare Stoyanovskiy/Velichko nell’atto conclusivo dell’importante torneo 4 Stelle cinese. In campo femminile, invece, scompare l’Europa prima delle semifinali con la sorpresa (anche qui non clamorosa) delle australiane Artacho/Clancy, reduci dal bel torneo ai Giochi del ...

Volley : A2 Maschile - Play Out - Catania non molla batte il Club Italia e va 1-2 : VIGNA DI VALLE , ROMA, -La Messaggerie Bacco Catania non molla. Oggi i ragazzi di Rigano non avevano alternative: potevano solo vincere stasera per non dover dire addio anzitempo alla serie A2. Lo ...

Volley : A2 Maschile - domani in campo per Gara 2 delle semifinali : ROMA- Mai dare nulla per scontato nei Play Off Promozione UnipolSai . Il primo atto delle semifinali si è concluso con due risultati netti, ma non del tutto prevedibili. Gara 2 è in programma a campi ...

Volley : A2 Maschile - semifinali Play Off : Gara 1 è di Siena e Spoleto : ROMA- In Gara 1 delle semifinali Play Off non accenna a fermarsi la marcia della Monini Spoleto che, partita dai preliminari ed eliminato nei quarti Santa Croce, stasera ha espugnato il campo della ...

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : Reggio Emilia fa sua Gara 1 : IL TABELLINO- CONAD Reggio Emilia - ACQUA FONTEVIVA MASSA 3-0 , 25-21, 25-19, 25-19, CONAD Reggio Emilia: Iglesias 2, Ippolito 10, Ferrari 6, Koraimann 17, Bellini 11, Bortolozzo 8, Morgese , L, , ...

Volley : A2 Maschile - Play Off : Bergamo in semifinale - le altre alla bella : ROMA- Solo la Caloni Bergamo, che va a vincere un derby intesissimo sul campo della Centrale del Latte Mcdonald's Brescia, riesce stasera, in Gara 2 dei Quarti , a staccare il pass per le Semifinali, ...

Volley : A2 Maschile - Play Out - Lagonegro vince Gara 1 a Taviano : LA CRONACA DEL MATCH- Mister Lichelli schiera Mariella-Bigarelli , Torsello e Smirglia centrali, Astarita e Ruiz schiacatori, Percoco libero. Falabella sceglie Kindgard-Roberti, Holt E Boscaini, ...

Volley : A2 Maschile - Play Off : Siena stacca il pass per le semifinali : IL TABELLINO- EMMA VILLAS Siena - MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA 3-0 , 25-20, 25-20, 25-18, EMMA VILLAS Siena: Fabroni 4, Fedrizzi 15, Spadavecchia 9, Van Dijk 15, Vedovotto 11, Melo 2, ...