Vodafone One Junior è una nuova offerta che costa 5 euro dedicata ai più giovani

Vodafone Happy : fino a 30GB in regalo per un mese - ecco come ottenerli : Vodafone Happy regala fino a 30GB ai vecchi clienti Vodafone, puoi richiedere il regalo fino al 31 maggio 2018 e avrà la durata di un mese dall’attivazione. Dopo aver dato la batosta degli aumenti inattesi per le tariffe mobile e fisso, l’operatore rosso fa un regalo ai suoi clienti. Vodafone Happy regala Giga per un mese Tutti i clienti dell’operatore rosso che partecipano a Vodafone Happy potranno richiedere in regalo da 10GB ...

Problemi luminosità automatica Huawei P8 Lite 2017 Vodafone e non solo : una soluzione? : I Problemi con la luminosità automatica sul Huawei P8 Lite 2017 sono effettivi oppure no? In particolare è solo il modello Vodafone con l'ultimo aggiornamento B158 a soffrirne oppure interessati dal presunto bug sono anche gli altri modelli serigrafati e anche la variante no brand? Il Huawei P8 Lite 2016 Vodafone in particolare ha cominciato a ricevere il pacchetto B158 verso la metà del corrente mese. I riscontri racconti nella decina di ...

Passa a Tim e Vodafone : ecco offerte squarciano il mercato - c'è da fare presto : Tim, con le sue offerte ricaricabili, prova a dare una scossa al mercato. Come spesso accade negli ultimi tempi, a fare la differenza sono le scelte. Oggi va innegabilmente sottolineato come, per avere la massima convenienza, quasi conviene cambiare il più possibile operatore. E' il vantaggio di chi sceglie di non vincolarsi ad un abbonamento, un fenomeno in aumento negli ultimi tempi grazie alla possibilità riservata dagli operatori di ...

Wind Tre - Tim - Vodafone e Fastweb : è mai esistita reale concorrenza? : Wind Tre, Tim, Vodafone e Fastweb hanno vinto contro AGCM e AGCOM e i consumatori sono lasciati soli in balia delle decisioni degli operatori telefonici che impongono regole e aumenti a proprio piacimento. Ma dov’è finita la concorrenza? Non esiste, ormai il cartello è palese e sotto gli occhi di tutti. Non si può più nulla contro lo strapotere assoluto delle compagnie telefoniche, nemmeno le multe milionarie imposte a Vodafone, Wind Tre e ...

Quanti giga gratis Vodafone ma pure rimodulazioni : scenari di fine aprile : Una valanga di giga gratis Vodafone per tutti i clienti dell'operatore ma pure rimodulazioni del costo dei piani telefonici (in particolare per le offerte Special) a partire dal 27 maggio: chi è con il vettore mobile da poco o tanto tempo sa bene come il momento sia cruciale e denso di novità che andremo tutte a dettagliare in questo articolo, tra incentivi a chi resta fedele al brand e più di qualche protesta per le modifiche unilaterali del ...

Galaxy A5 2017 : Vodafone annuncia Android Oreo per la prossima settimana : Tramite un comunicato ufficiale Vodafone annuncia che a partire dalla prossima settimana, da lunedi 30 aprile in poi, arriverà l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017.Circa 10 giorni fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017 in alcuni paesi d’Europa.Vi avevamo detto che non sapevamo quando effettivamente l’azienda coreana avrebbe iniziato a ...

L'Antitrust multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : Teleborsa, - L'Antitrust ha sanzionato Vodafone per una pratica commerciale scorretta nella pubblicità sulla fibra ottica. La sanzione è di 4,6 milioni di euro . Nello spiegare la motivazione della ...

