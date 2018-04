Vladimir Luxuria svela a Domenica Live : Simone Coccia ha avuto molte storie e non solo con donne : 'Una persona che si vanta di aver avuto tante donne dovrebbe anche dire di aver avuto altre esperienze, non c'è nulla di male nel dire che c'è stato qualche uomo. Io so che c'è stato, perché nell'...

Ballando 13 - Mariotto “omofobo” : parla Vladimir Luxuria : Vladimir Luxuria critica duramente Guillermo Mariotto di Ballando con le Stelle Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, e il giudizio dato dal giurato Guillermo Mariotto alla coppia di ballerini composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro ha creato l’ennesimo ginepraio. Cosa ha detto? Il giurato del talent show vip condotto da Milly Carlucci, dopo aver visto l’esibizione di Ciacci e di Todaro, ha ...

“Va a letto con gli uomini”. GF - la bomba di Luxuria. Alla fine della seconda puntata del reality arriva l’indiscrezione su uno dei concorrenti. E Vladimir - si sa - è molto bene informata… : Avete visto la seconda puntata del Grande Fratello? Beh, ne sono successe un bel po’. Intanto Veronica Satti è scoppiata a piangere in diretta: la ragazza, che è figlia di Bobby Solo, aveva fatto recapitare al padre il messaggio di voler recuperare il rapporto con lui. Per lei era stato uno sforzo fare questo passo verso di lui. E non si immaginava di certo che suo padre avrebbe rifiutato la sua richiesta… Ma non possiamo giudicare. Non sta a ...

Grande Fratello - Baye Dama rivela : 'Vladimir Luxuria si faceva buttare la vernice addosso' : Nella casa del Grande Fratello il tempo per parlare non manca di certo e Baye Dame , il concorrente italo-senegalese, svela alcuni particolare su un Vip fuori dal reality. Matteo Gentili , ex di Paola ...

Vladimir Luxuria su Lucia Bramieri e Coccia : “C’è stato altro” : Lucia Bramieri smascherata da Vladimir Luxuria sul rapporto con Simone Coccia Nella puntata odierna di Mattino Cinque, Vladimir Luxuria ha smentito Lucia Bramieri e il suo rapporto pregresso con Simone Coccia Colaiuta. Ieri sera Barbara D’Urso, durante la prima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha svelato che Lucia Bramieri, vedova dal 2008 e nuora del grande attore Gino Bramieri, ha ricevuto tre anni fa delle ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Vladimir Luxuria ospite del GF per "provare" i concorrenti? Barbara D'Urso... : Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'urso per il suo GRANDE FRATELLO 2018(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Vladimir Luxuria elogia Nino Formicola e contesta Bianca Atzei : Nino Formicola e Bianca Atzei: il commento di Vladimir Luxuria A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi, a Mattino Cinque si è acceso il dibattito. La tredicesima edizione del reality si è chiusa ieri sera con una serie di colpi di scena inaspettati, dall’irruzione di Valerio Staffelli alla proposta di matrimonio per Rosa Perrotta. Vladimir Luxuria, ospite oggi di Mattino 5, ha esordito elogiando Nino Formicola. ...

The Match - Massimo Gandolfini VS Vladimir Luxuria - scontro shock : "L'omosessualità è un disturbo…" : Vladimir Luxuria non ci sta: "Ma lei vive in questo mondo?". "Come si fa ad ignorare certi dati?", rilancia il neurochirurgo, "quelli sull'incidenza suicidaria, sui disturbi, sono tutti dati ...

Vladimir Luxuria contro Stefano De Martino! : Per quale motivo il transgender Vladimir Luxuria si è scagliato contro il povero Stefano De Martino? Andiamo a scoprire per quale motivo è nato l’attrito! Cosa replicherà il ballerino? Stefano De Martino ha voluto abbandonare Maria De Filippi ed il ruolo come ballerino per provare ad essere l’ inviato della sedicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. Questa nuova carica però gli è costata tante critiche da parte di alcuni ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Vladimir Luxuria : Concorrenti incattiviti : Concorrente nella sesta edizione delL'Isola, ora opinionista nei salotti televisivi; Vladimir Luxuria non fa sconti a nessuno dei naufraghi di questa edizione. Intervistata nella trasmissione Ultime dalL'Isola, ha tracciato quello che è il punto della situazione nel reality show di Canale 5 a qualche settimana dalla finale.Luxuria ha un occhio di riguardo nei confronti di tutto il gruppo, ed uno rivolto ad Alessia Mancini, una delle donne ...