VIDEO Volley | Conegliano Campione d’Italia | l’ultimo punto di Fabris | la premiazione | la

VIDEO Volley - Semifinali Scudetto 2018 : gli highlights di gara2! Spettacolo in Modena-Civitanova e Trento-Perugia : Pasqua si ha regalato delle bellissime gare2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 mentre Trento si è imposta su Perugia per 3-2: entrambe le serie sono in parità (1-1). Di seguito i VIDEO con gli highlights delle due partite odierne. (foto Roberto Muliere) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

DIRETTA / Civitanova Belchatow (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : 1^ set (Champions league volley) : DIRETTA Civitanova Belchatow: info streaming video e tv. La Lube torna in campo per il ritorno dei play off a 12 di Champions league: Medei troverà la qualificazione in casa?.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:58:00 GMT)

DIRETTA / Galatasaray Novara (risultato live 2-2) info streaming VIDEO e tv : tie-break! (volley) : DIRETTA Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:51:00 GMT)

DIRETTA / Galatasaray Novara (risultato live 2-1) info streaming VIDEO e tv : 4' set! (volley) : DIRETTA Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:16:00 GMT)

DIRETTA / Galatasaray Novara (risultato live 1-1) info streaming VIDEO e tv : 3' set! (volley) : DIRETTA Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:50:00 GMT)

Diretta/ Galatasaray Novara info streaming VIDEO e tv : Barbolini - ex e protagonista (Champions League volley) : Diretta Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Perugia Ankara/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Champions League - volley maschile) : diretta Perugia Halkbank Ankara, streaming video e tv: orario e risultato live. Quasi una formalità per la Sir Colussi in Champions League dopo il 3-0 esterno nella sfida di andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Conegliano Kazan/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Champions League volley donne) : diretta Conegliano Dinamo Kazan: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Champions League. Andata del Playoff 6 per la Imoco: contro le russe sarà durissima(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Ankara Ravenna/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Challenge Cup - volley maschile) : diretta Ankara Ravenna, Info streaming video e tv: orario e risultato live. Missione impossibile per la Bunge che, nella semifinale di Challenge Cup, deve ribaltare lo 0-3 dell'andata(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 06:33:00 GMT)

Trento Chaumont/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Champions League volley maschile) : diretta Trento Chaumont, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per il ritorno del primo turno nei Playoff 12 della Champions League di volley maschile(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Ankara Verona/ Info streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Cev Cup - volley maschile) : diretta Ankara Verona, Info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di ritorno in Cev Cup. La Blu volley ha perso 3-1 all'andata e rincorre lo Ziraat Bankasi(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:03:00 GMT)

Volley : Bruninho si allontana da Modena VIDEO : L'Azimut #Modena, come tutti i top club europei, sta iniziando in questo periodo ad organizzarsi in vista del mercato e per farsi trovare pronta davanti ai durissimi ostacoli che saranno le altre squadre italiane nella prossima stagione 201872019. Infatti, alcune di loro stiamo parlando principalmente della Lube Civitanova [Video] e della Sir Safety Perugia, sembrano gia' molto avanti in delle trattative importanti destinate a rinforzare le loro ...

Volley maschile - play off : Trento e Modena col batticuore - Perugia soffre VIDEO : I play-off di Superlega maschile di Volley sono partiti nel segno di Osmany Juantorena. Il trentaduenne cubano ha trascinato i campioni d'Italia della Lube Volley Civitanova al successo con la consueta prova da leader, oltre che per i dodici punti messi a segno. Piacenza ha cercato di tenersi aggrappata alla partita nei primi due parziali, prima di cedere di schianto nel terzo set 25-21, 25-20, 25-14. Il match di ritorno è in programma domenica ...

Beach volley - World Tour 2018 Fort Lauderdale. VIDEO Gli highlights della semifinale e le dichiarazioni di fine gara di Lupo/Nicolai : Una semifinale bellissima, emozionante, dal’esito incerto fino al tocco di seconda intenzione di Paolo Nicolai che ha decretato la vittoria finale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo contro i brasiliani Perdo Solberg/George Wanderlei. Gli azzurri Lupo/Nicolai sono in finale nel Major Series di Fort Lauderdale e questa sera alle 19 affronteranno per il titolo la coppia statunitense Dalhausser/Lucena, che parte con i favori del pronostico. ...