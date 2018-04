VIDEO Inter-Juventus | 2-3 | | Pjanic | ' Io espulso?' Highlights e gol della partita

VIDEO Gol Inter-Juventus 2-3 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Inter-Juventus 2-3: Cronaca e Video Gol Douglas Costa, Icardi, autorete Barzagli, Cuadrado, Higuain e Highlights Partita 34° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Il derby d’Italia è sempre una partita a sè. Ricca di fascino, emozioni, grandi giocatori. Anche quest’anno ha avuto da offrire un grande spettacolo, con notevoli interpreti e lo spettacolo di ottantamila persone sugli spalti. La partita inizia nel ...

Inter - disastro Spalletti : scudetto servito alla Juve su un piatto d'argento VIDEO : 5 Mancano tre gare al termine del campionato di #Serie A 2017/2018 e, probabilmente, la #Juventus ha posto le basi per il suo 34° scudetto, settimo consecutivo, sul campo della sua più acerrima rivale. Nella lunga storia del derby d'Italia [Video], questa è stata delle partite più incredibili: l'#Inter ha perso tutto in 2' nel rocambolesco finale di gara, è stata sconfitta 2-3 [Video] dopo aver toccato con mano la vittoria, dopo ...

Il #ministero della salute ha disposto il ritiro dal mercato di un Insaccato per rischio chimico. L'avviso è stato pubblicato, come al solito, nella sezione 'Avvisi di sicurezza' del sito web dello stesso Ministero, dedicato proprio alla diffusione degli allarmi alimentari. [Video] Il prodotto oggetto di quest'ultimo provvedimento è un salamino affumicato sui quali è stata riscontrata una presenza eccessiva di idrocarburi potenzialmente ...

Inter - Icardi sostituito piange/ VIDEO : Perisic rifiuta il cambio di Spalletti esce il Capitano e... : Inter, Icardi in lacrime: Video. Perisic rifiuta il cambio di Spalletti, il Capitano via dallo stadio piangendo. Le ultime notizie sull'attaccante argentino e la squadra nerazzurra(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:32:00 GMT)

VIDEO Il gol di Higuain : Inter-Juventus 2-3 - il ribaltone del Pipita. La rete dello scudetto? : Clamoroso a San Siro: l’Inter è in vantaggio 2-1 a tre minuti dal termine, la Juventus è disperata e vede sfuggire via lo scudetto ma si inventa la rimonta pazzesca. Prima il pareggio all’87’ con l’autogol di Skriniar, poi all’89’ il gol di Higuain che vale il 3-2. Assist di Dybala su calcio di punizione, il Pipita insacca di testa e avvicina i bianconeri allo scudetto. I Campioni d’Italia ora hanno ...

Il sensibile Orsato regala la vittoria alla Juventus - partita contro l’Inter falsata : finale di partita pazzesco - i bianconeri ribaltano tutto [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...