VIDEO Incidente Kimi Raikkonen | manovra azzardata su Esteban Ocon | entra la safety car

Calabria - grave incidente stradale : un morto e un ferito VIDEO : Ancora sangue sulle strade della #Calabria, poche ore fa un drammatico sinistro [Video] ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Sulla dinamica stanno lavorando gli inquirenti giunti sul posto. Nei giorni scorsi in Calabria si è verificato un altro sinistro mortale. Calabria, un morto e un ferito a causa di un incidente stradale Nella giornata di oggi 27 aprile in Calabria si è verificato l'ennesimo #incidente stradale ...

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni VIDEO : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un #Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

CANADA - FURGONE INVESTE PEDONI A TORONTO/ VIDEO ultime notizie : morti - incidente o attentato terroristico? : TORONTO, FURGONE sulla folla in CANADA: Video, ultime notizie. incidente o attentato terroristico? Arrestato l'autista, ci sarebbero morti e almeno 8 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Nathalie Caldonazzo ferita - il VIDEO dopo l'incidente : "Rabbia per chi mi ha fatto questo" : "E ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare...". Questo lo sfogo di

MARINA DI CARRARA - INCIDENTE STRADALE : MORTI 4 GIOVANI/ VIDEO - due inglesi avevano accettato un passaggio? : CARRARA, INCIDENTE STRADALE: 4 GIOVANI MORTI e un ferito: auto contro la cancellata, uno schianto terribile. I quattro ragazzi sono stati sbalzati fuori dopo l’impatto violentissimo(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:11:00 GMT)

Calabria - terribile incidente sulla SS 107 : un morto VIDEO : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria [Video] ed esattamente dalla provincia di Cosenza. Si tratta di un terribile incidente che è avvenuto sulla Strada Statale 107 il cui bilancio è grave: si conta infatti il decesso di una donna di appena quarantadue anni. Vediamo i primi dettagli che sono emersi dopo l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari. Nell'articolo avrete modo di leggere anche dei dettagli su un'altra news ...

Calabria - infermiere muore in un tragico incidente stradale VIDEO : Un drammatico incidente stradale [Video] si è verificato pochi minuti fa in #Calabria. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, il bilancio è di un morto e di un ferito. Calabria: infermiere muore mentre si reca a lavoro Erano circa le 8 di questa mattina quando un drammatico incidente stradale ha causato il decesso di un infermiere che si stava recando sul posto di lavoro. Il sinistro dalle prime informazioni che ci giungono ...

Incidente Verstappen Vettel/ VIDEO - Ferrari speronata tentando il sorpasso : penalità per il belga : Incidente Verstappen Vettel Video: Ferrari speronata tentando il sorpasso: penalità per il belga. E’ successo durante il 43esimo giro del Gran Premio di Cina di Formula 1, in corso(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:39:00 GMT)

Incidente per una nave da crociera molto nota : si schianta contro la banchina e affonda il pontile [VIDEO] : Incidente in Honduras il 10 aprile per una nave da crociera molto nota: la Msc Armonia si è schiantata contro una banchina del molo del porto di Roatan, in una delle isole scalo della sua crociera caraibica. I media locali hanno riferito che la nave si è avvicinata ad alta velocità alla banchina, colpendola in pieno e facendo affondare il pontile: a bordo erano presenti 1800 passeggeri. Non si sono registrati feriti e la nave ha subito qualche ...

VIDEO MotoGP - gli highlights del GP d’Argentina : l’incidente tra Marquez e Valentino Rossi - la vittoria di Crutchlow : Ieri, nella serata italiana è andato in scena un incredibile GP d’Argentina della MotoGP: tra partenza ritardata e pista in condizioni difficili, sicuramente a rubare la scena è stato lo spagnolo Marc Marquez, che prima ha fatto spegnere la moto al via, poi ha dato vita ad un tentativo di rimonta fatto di sportellate e manovre al limite, fino a quando non ha buttato giù Valentino Rossi, beccandosi una penalizzazione e finendo fuori dalla ...

