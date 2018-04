Video Gol Inter-Juventus 2-3 | Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018

Video Il gol di Higuain : Inter-Juventus 2-3 - il ribaltone del Pipita. La rete dello scudetto? : Clamoroso a San Siro: l’Inter è in vantaggio 2-1 a tre minuti dal termine, la Juventus è disperata e vede sfuggire via lo scudetto ma si inventa la rimonta pazzesca. Prima il pareggio all’87’ con l’autogol di Skriniar, poi all’89’ il gol di Higuain che vale il 3-2. Assist di Dybala su calcio di punizione, il Pipita insacca di testa e avvicina i bianconeri allo scudetto. I Campioni d’Italia ora hanno ...

DIRETTA/ Inter-Juventus (risultato live 2-1) streaming Video e tv : clamoroso autogol di Barzagli! : DIRETTA Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Video Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus , big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto . Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’ autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

Video Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma , il Napoli spera . Di seguito il VIDEO del gol di Icardi . (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Video Il gol annullato a Matuidi in Inter-Juventus per fuorigioco : VAR decisivo - niente 0-2 : L’arbitro Orsato è l’assoluto protagonista di Inter-Juventus, big match della Serie A 2018 e decisivo per la lotta scudetto. Dopo la discussa espulsione a Vecino, il fischietto ha annullato il gol di Matuidi (sarebbe stato il 2-0 per i bianconeri) dopo aver rivisto l’episodio al VAR. Di seguito il VIDEO della rete annullata. (foto Ciro Santangelo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...