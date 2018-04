Video Gol Bologna-Milan 1-2 | Highlights e Tabellino 35^giornata Serie A 29-04-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 29 aprile 2018) Risultato Finale1-2: Cronaca eGol Chalanoglu, Bonaventura, De Maio 35° GiornataA 29 AprileIltorna a vincere e si impone per 2-1 sul, una vittoria davvero importante che rende più vicino un posto per l’Europa League. Non di certo una bella partita quella espressa dal, di certo i complimenti vanno alsquadra capace di organizzarsi in più riprese in corso d’opera per fronteggiare i rossoneri. La banda di Gattuso però può essere contenta della vittoria ottenuta dopo 6 incontri, grazie ai gol di Chalanoglu e Bonaventura. Inutile il gol di De Maio al 75′ che ha reso il finale più emozionante. Primo tempo davvero divertente, molte occasioni da una parte e dall’altra. Ilparte forte e mette alle strette il, i felsinei trovano la rete con Palacio. Interviene il Var, dubbio il tocco di ...