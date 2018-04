Vicenza Bassano Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Vicenza : Bassano - per emissione di fatture false da Gdf in corso arresti e sequestri : Vicenza, 7 mar. (AdnKronos) – In seguito indagini su emissione di fatture false, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza e delegate congiuntamente alla Compagnia della Guardia di Finanza e a quella dei Carabinieri di Bassano (Vi), sono in corso di esecuzione in mattinata 5 misure di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 2 agli arresti domiciliari e il sequestro di un appartamento e 2 autovetture. L'articolo Vicenza: ...