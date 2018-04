Vialli sorprende tutti | ' Io interista da piccolo | ecco cosa penso di Orsato'

Blastingnews

(Di domenica 29 aprile 2018) L'anticipo della trentacinquesima giornata tra #Inter e #Juventus, vinto per 3-2 VIDEOdai bianconeri, fara' discutere a lungo. Una partita pesantemente condizionata dagli errori arbitrali, con i nerazzurri lasciati in dieci dopo soli diciassette minuti per l'espulsione discutibile di Vecino. Il problema è rappresentato dal fatto che l'arbitraggio dell'intera partita è messo in discussione, non il singolo episodio, con le mancate espulsioni a Barzagli e Pjanic e un rigore negato alla squadra di Spalletti per fallo dello stesso Barzagli su Icardi. Spalletti che, inoltre, ci ha messo del suo con i cambi, con l'inserimento di Santon al posto di Icardi e con il terzino italiano protagonista in negativo sia sul gol del 2-2, visto che si è lasciato imbucare facilmente da Cuadrado, sia sul 3-2 di Higuain, dove è uno dei giocatori che doveva marcare il centravanti argentino. Il ...