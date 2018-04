Via al cinema sonoro con il cantante di jazz

Cinema. Al Via la 12esima edizione di 'Doc In Tour' al Mariani di Ravenna : Come direttore della fotografia e operatore ha partecipato ai film documentari 'La prigione Invisibile', 'Una scelta di dignità', 'Dalle onde del mondo' e 'A Bagnile vivevan gli eroi". Ha realizzato ...

Cassino " Università - al Via la seconda edizione della Rassegna "Cinema e potere" : Il 23 aprile 2018 alle ore 14.30, presso la Sala Avvocati del Tribunale di Cassino , ex cinema Arcobaleno, lato via Tasso, , il laboratorio " Offi.cine artestoriadiritti" , Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e d

Quando Vittorio TaViani fece il teatro al cinema - Teatro e Critica : ... corpi e anime di uomini che la vita ha deviato lungo un binario che credevano morto, attraverso l'arte hanno scovato una galleria nelle segrete intimità che li afferma nuovamente nel mondo. Fin qui, ...

Via a mostra su 'Nuovo cinema Paradiso' : BARI, 21 APR - C'era anche Pippo Baudo questa mattina a Bari per l'inaugurazione della mostra fotografica '30 anni nel Paradiso del cinema', dedicata al film Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe ...

VIDEO Un Viaggio nel cinema con Giuseppe Piccioni - successo di pubblico al 'Giovarti' : ... che ha assiepato la sala tanto da costringere molti presenti a restare in piedi prima della visione del suo pluripremiato film ' Fuori dal mondo ' , 1999, . Introdotto da Alceo Lucidi, Piccioni è ...

Cinema - addio a Vittorio TaViani regista di Padre Padrone : Il mondo del Cinema piange il grande regista Vittorio Taviani, morto a Roma, dopo una lunga malattia, all’età di 88 anni il 15 aprile. Con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del Cinema italiano da Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77) a La Notte di San Lorenzo a Kaos fino a Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Lo annuncia all’ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia ...

Addio a Vittorio TaViani - maestro del cinema italiano : Sarà difficile, e non indolore, parlare da oggi, al singolare, dei fratelli Taviani. Accanto a Paolo non c’è più Vittorio, scomparso nella sua casa romana a 88 anni, dopo la malattia che lo aveva colto da qualche tempo, costringendolo ad abbandonare la consuetudine di una vita, lavorare con il fratello, dalla scrittura al set, in quel continuo conf...

Addio al maestro Vittorio TaViani - cinema italiano in lutto Video : Si spengono i riflettori. Dopo una lunga malattia è morto a Roma il maestro Vittorio #Taviani: è la figlia Giovanna a darne il triste annuncio. Una vita dedicata al #cinema, il grande #regista aveva 88 anni. Vittorio e Paolo Taviani, la coppia di fratelli registi ha realizzato capolavori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Sono dei fratelli Taviani pellicole indimenticabili come Padre Padrone, Palma d'oro a Cannes nel '77, in cui ...

Addio al maestro Vittorio TaViani - cinema italiano in lutto : Si spengono i riflettori. Dopo una lunga malattia è morto a Roma il maestro Vittorio Taviani: è la figlia Giovanna a darne il triste annuncio. Una vita dedicata al cinema, il grande regista aveva 88 anni. Vittorio e Paolo Taviani, la coppia di fratelli registi ha realizzato capolavori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Sono dei fratelli Taviani pellicole indimenticabili come "Padre Padrone", Palma d'oro a Cannes nel '77, in cui ...

