“Vi presento Ginevra!” Laura Freddi mamma a 45 anni Per la prima volta l’ex di “Non è

caffeinamagazine

: A #DomenicaLive Barbara De Rossi 'Vi presento il mio fidanzato, grazie a lui ho ritrovato la serenità' - domenicalive : A #DomenicaLive Barbara De Rossi 'Vi presento il mio fidanzato, grazie a lui ho ritrovato la serenità' - coccodj : la Libertà l’ho ereditata, vi presento mio padre. #LIBERAZIONE #25aprile - GerryRitz : RT @ambasciatore_9: #InterJuve VI PRESENTO IL SIGNOR ORSATO..... -

(Di domenica 29 aprile 2018) È diventataa 45, e già questo ha fatto molto discutere. Ma lei lo desiderava tanto e per fortuna è andato tutto benissimo. Per laa “Domenica Live”,ha portato sua figlia Ginevra, nata all’inizio del 2018 dalla storia d’amore con il suo compagno, il fisioterapista Leonardo D’Amico. Nell’intervista che le ha dedicato Barbarella, c’è anche spazio per la madre di, che appare per lain televisione per una sorta di “improvvisata” a sua figlia. A 45sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Questa gravidanza portata a termine è stata un simbolo di rinascita, qualcosa di completamente diverso da tutto quanto provato. E la felicità si può leggere nei suoi occhi raggianti mentre parla di Ginevra e di questo percorso unico. ( dopo ...