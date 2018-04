Verso un ' progetto di civiltà'

Nuoto di fondo - World Series Doha 2018 : i convocati dell’Italia. C’è Gregorio Paltrinieri! Prosegue il progetto Verso Tokyo 2020 : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in azione. Il Campione Olimpico, Mondiale ed Europeo dei 1500m stile libero sarà infatti impegnato nella prima tappa delle World Series di Nuoto di fondo. Il carpigiano, dopo i sei mesi di allenamento in Australia intervallati dalla non esaltante partecipazione ai Mondiali in vasca corta, sarà impegnato a Doha (Qatar) il prossimo 17 marzo. L’allievo di Stefano Morini gareggerà per la terza volta in ...