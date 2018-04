Verona-Spal 1-0 | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Verona-Spal 0-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : diretta tv e streaming: come seguire la partita La gara fra Verona e SPAL sarà trasmessa in esclusiva satellitare da Sky sul canale Sky Calcio 5 e sarà visibile anche in streaming per i soli abbonati ...

Verona Spal/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Verona Spal, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicatissima sfida per la salvezza al Bentegodi, entrambe hanno necessità di vincere(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:24:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia : «Con la Spal ce la giochiamo» : Verona - "Contro il Genoa non abbiamo raccolto nulla, ma avremmo meritato di far punti. E' stata una sconfitta difficile da accettare, anche visti ai risultati delle altre squadre". Non nasconde ciò ...

Serie A Spal - Semplici : «Verona? Servirà una prestazione importante» : FERRARA - " Abbiamo dimostrato di valere questo campionato e vogliamo tenerlo stretto " . Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , guarda al prossimo, fondamentale, impegno contro il Verona . In ...

Chievo Verona-Inter - la conferenza stampa di Spalletti LIVE : Il 4-0 al Cagliari non deve essere solo un caso: l'Inter ha l'obbligo di continuare a vincere. Questa, per i nerazzurri, è la strada per arrivare alla qualificazione in Champions League, da ...

Roma-Lazio-Inter : rincorsa Champions - trema Spalletti. Bagarre salvezza : bye bye Verona : Roma-Lazio-Inter- Una lotta al 4° posto serrata e ricca di colpi di scena. La Lazio non molla il colpo e risponde a tono all’acuto dell’Inter nel match di martedì contro il Cagliari. 4-3 a Firenze e biancocelesti ancora ancorati con le unghie al 4° posto. Sorride anche la Roma. Dopo la vittoria con il Genoa, […] L'articolo Roma-Lazio-Inter: rincorsa Champions, trema Spalletti. Bagarre salvezza: bye bye Verona proviene da Serie ...

Spalletti : “modo migliore per arrivare al derby è battere il Verona” : “Ci vuole una vittoria contro i veneti per avvicinarci al derby nel modo migliore; adesso bisogna pensare soltanto alla prima di queste due partite”. Nessuna distrazione a San Siro contro il Verona per arrivare concentrati alla stracittadina contro i cugini del Milan, è quanto chiede ai suoi il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa della vigilia. “Anche domani avremo 60.000 spettatori a ...

Spalletti - battere Verona poi il derby : ANSA, - MILANO, 30 MAR - "Serve una vittoria per prepararsi bene. Il miglior allenamento mentale è vincere per farsi trovare nella condizione giusta. Pensiamo al Verona, il Milan viene dopo. Non ...

Inter-Hellas Verona - Spalletti LIVE : 'Allenerò qui il prossimo anno. Sabatini? Dispiace' : Ripartire dal netto successo ottenuto al Ferraris contro la Sampdoria per riprendere il cammino Champions: obiettivo chiaro in casa Inter in vista della sfida contro l'Hellas Verona, match che si ...

Probabili formazioni / Inter Verona : i dubbi di Spalletti. Diretta tv - orario e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Verona: Diretta tv e le ultime novità del match di Serie A. Per la sfida casalinga Spalletti dovrebbe confermare gli 11 visti in campo con la Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Chievo e Sassuolo in caduta libera : Crotone - Spal e Verona con maggiori chance di salvezza : La 28^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni non solo per la lotta scudetto ma anche per la salvezza, in particolar modo importante passo in avanti del Crotone dopo il netto successo contro la Sampdoria mentre Sassuolo e Spal si sono divise la posta. La lotta per mantenere la categoria si fa sempre più avvincente ma due le squadre che sembrano in caduta libera, il Sassuolo ed il Chievo, non arrivano i risultati ma a ...