Verona | Setti amaro | brutta retrocessione

Serie A Verona - Setti sulla salvezza : «Aprile mese decisivo» : Verona - L' Hellas Verona è ritornato in corsa per la salvezza vincendo le ultime due gare. Così il presidente Maurizio Setti , a magine della presentazione del ritiro estivo: 'Stiamo portando avanti ...

Sean Sogliano replica a Setti : dura lettera contro il patron del Verona : Le parole del patron del Verona, Maurizio Setti, non sono andate giù all’ex direttore sportivo degli scaligeri, Sean Sogliano. L’attuale dirigente del Bari ha voluto replicare al presidente gialloblù inviando una dura lettera Tggialloblu.it: “A Verona ho vissuto tre anni della mia vita professionale, tre anni molto intensi, molto dispendiosi a livello fisico e mentale; tre anni (non uno e mezzo, come sostiene qualcuno…) ricchi ...

Verona - Setti : “Retrocessione? Il risultato sportivo verrà sempre dopo il bilancio” : “Il risultato sportivo verrà sempre dopo l’equilibrio di bilancio. Meglio in Serie B sani che restare in A e fallire”. Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, non gira intorno al punto. “Il Verona non farà come il Parma o come altre società che hanno fatto un “buco” economico folle e sono scoppiate. Noi l’Iva la paghiamo, […] L'articolo Verona, Setti: “Retrocessione? Il risultato sportivo verrà sempre ...