Un gruppo di attivisti nodel centro sociale Morion diha rimosso uno dei due varchi che il Comune aveva posto in Piazzale Roma per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte dell'1 maggio. Dopo aver divelto la struttura, gli attivisti l'hanno spostata di lato e coperta con la scritta:non è una riserva,non siamo in via di estinzione. "Cercano solo pubblicità, vuol dire che la cosa funziona", commenta il comandante della polizia municipale.(Di domenica 29 aprile 2018)