Venezia | no global rimuovono tornello al ponte di Calatrava | “Non è una riserva” La

Venezia - i no global rimuovono il tornello a Piazzale Roma : Una trentina di giovani no global ha rimosso stamane a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte 'caldo' del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a Piazzale Roma."Ripristineremo quanto prima il varco" ha detto il comandante della Polizia municipale, Marco Agostini. Già da stamane l'afflusso di turisti a Venezia si è fatto massiccio, al ...

Venezia - no global rimuovono tornello : 12.45 Un gruppo di attivisti no global del centro sociale Morion di Venezia ha rimosso uno dei due varchi che il Comune aveva posto in Piazzale Roma per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte dell'1 maggio. Dopo aver divelto la struttura, gli attivisti l'hanno spostata di lato e coperta con la scritta: Venezia non è una riserva,non siamo in via di estinzione. "Cercano solo pubblicità, vuol dire che la cosa funziona", commenta il ...

